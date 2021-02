Naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika, een goed idee?

Hier geven we je een antwoord op veel gestelde vragen omtrent afkicken in Zuid-Afrika in een afkickkliniek.

Waarom kiezen voor afkicken in Zuid-Afrika?

Prachtig natuurlijk landschap

Er wordt lang gedacht dat de natuur genezende krachten heeft, en dat is niet anders als het om verslaving gaat. Als je een verandering zoekt ten opzichte van je normale dagelijkse leven, heeft de omgeving veel te maken met je vermogen om te herstellen.

Bovendien, als je herstellende bent van een verslaving, biedt het buitenleven talloze mogelijkheden voor lichaamsbeweging waardoor zowel je geest als je lichaam tegelijkertijd kunnen genezen.

De levendige cultuur van Zuid-Afrika

De levendige cultuur van Zuid-Afrika kan niet worden genegeerd. Het staat bekend als een regenboognatie met een aantal prachtige culturen en religies. Terwijl je je van je werk of zorgen verwijdert, kun je je overgeven aan iets dat je nog nooit hebt meegemaakt. De rijke geschiedenis en cultuur van Zuid-Afrika is iets dat je de rest van je leven zult koesteren.

Talloze activiteiten

Mensen merken dat ze het vaak beter doen bij herstel als ze bezig zijn. Dit komt doordat hun geest gefocust is op een activiteit, en het is minder waarschijnlijk dat ze moeite zullen hebben met af te kicken.

Gelukkig kent Zuid-Afrika geen gebrek aan activiteiten. Tijdens een verblijf in een afkickkliniek in Zuid-Afrika kun je wandelen, fietsen, yoga doen, op safari gaan, vlotten, leren over Afrikaanse dans, een uitstapje maken naar het prachtige Kaapstad en gebruik maken van het zwembad of een spa.

Zuid-Afrika heeft dieren in het wild

Je hebt misschien wel eens gehoord van therapie- en emotionele ondersteuningsdieren. Deze methode voor het behandelen van psychische problemen en het af te kicken bij behandelingen is rechtstreeks voortgekomen uit het feit dat mensen die met dieren omgaan, verhoogde niveaus van oxytocine ervaren.

Dieren hebben ook fysieke voordelen laten zien, zoals lagere stressniveaus, cholesterol en bloeddruk. Blootstelling aan dieren tijdens je revalidatieperiode kan je vooruitgang enorm helpen.

Hoe zijn de behandelingen bij een afkickkliniek in Zuid-Afrika?

Zuid-Afrika, en dan met name Kaapstad, is de thuisbasis van vele goede centra voor alcoholbehandeling en afkickklinieken, evenals behandelprogramma's voor andere verslavingen.

Er worden verschillende soorten programma's gebruikt in faciliteiten voor alcoholbehandeling en afkickprogramma's in Zuid-Afrika. Elk behandelteam ontwikkelt zijn eigen paradigma van wat herstel inhoudt en hoe de cliënt het beste kan helpen om van een verslavingsproces naar een herstelproces te gaan.

Wat zijn de kosten als je naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika gaat?

Een afkicktraject wordt in principe vergoed door de verzekering. Je kunt het zo zien:

Afkickkliniek Nederland: volledig vergoed.

Afkickkliniek Zuid-Afrika: volledig vergoed, met uitzondering van het vliegticket.

Sommige gevallen worden niet door de verzekeraar vergoed. Een privé-behandeling, die je dus uit eigen zak moet betalen, kan dan een optie zijn. Door de gunstige wisselkoers is verslavingsbehandeling in Zuid-Afrika een zeer concurrerende optie die een investering in je toekomst is. De behandeling kost gewoonlijk tussen de € 300 en € 500 per week in een behandelcentrum voor middelenmisbruik in Zuid-Afrika. Vergelijk deze prijs met Europese opties die een vergelijkbare service bieden - je zal snel zien waarom er zoveel Europeanen naar Zuid-Afrika komen!

Wat zijn de voordelen van afkicken in het buitenland?

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Financiële toegankelijkheid kan vaak een belemmering zijn om de behandeling te krijgen die je nodig hebt. Europese programma's voor verslavingszorg zijn duur, en veel mensen krijgen uiteindelijk een middelmatige behandeling en krijgen geen succesvol resultaat.

Omdat de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) laag is in vergelijking met de euro of het pond sterling, kun je een hoogwaardige behandeling in klinieken krijgen tegen een fractie van de kosten in vergelijking met wat je thuis zou betalen.

Zuid-Afrika heeft privacy

De meeste mensen die besluiten om hulp te zoeken bij drugs- of alcoholmisbruik, kiezen ervoor om alleen hun naaste familie te vertellen. Ze streven naar volledige privacy en discretie, en dat is niet altijd mogelijk als je kiest voor lokale behandeling.

Als je een afkickkliniek voor je verslaving in het buitenland kiest, betekent dit dat je weg bent van collega's en vrienden. Je hoeft de reden van je reis naar een ander land niet bekend te maken en kunt je behandeling zonder nieuwsgierige blikken en vragen uitvoeren.

Zuid-Afrika heeft mooi weer

De zon op je huid voelen (zolang je zonnebrandcrème draagt) heeft enorme voordelen voor je mentale en fysieke welzijn. Blootstelling aan zonlicht verbetert onder andere onze stemming, helpt ons om van een betere slaapkwaliteit te genieten en verlaagt onze bloeddruk.

Vaak kan het weer een negatieve rol spelen in hoe we ons voelen en onze stressniveaus, dus het kiezen van een afkickkliniek op een bestemming waar we naar buiten kunnen gaan en kunnen genieten van frisse lucht, een natuurlijke omgeving en een zonniger, warm klimaat is een manier om ons herstel te helpen.

Wat gebeurt er na jouw behandeling in het buitenland?

Het voltooien van behandelingen in de verslavingszorg is een belangrijke prestatie die het waard is om gevierd te worden. Maar nuchter blijven wanneer je uit een verslavingskliniek komt, is een levenslang proces. Het kost alleen wat tijd om terug te gaan naar waar je was voor je verslaving. Maar er zijn zoveel mensen die je willen helpen met een nieuwe start om door het leven te komen na een revalidatie uit een afkickkliniek. Omdat je in een afkickkliniek zat, moet je je misschien direct aanpassen aan Nederlandse vrienden, familieleden of collega's die je in een nieuw licht zien. Het kan dan vaak fijn zijn om hulp te vragen.

Mensen die een afkickkliniek in Zuid-Afrika verlaten, moeten zich mogelijk direct aanpassen aan hun nieuwe levensstijl en nieuwe vrienden zoeken. Terugkeren naar dezelfde Nederlandse vrienden die alcohol- of drugsgebruik aanmoedigen, doet meer kwaad dan goed, en plaatst mensen in een kwetsbare positie; anderen moeten misschien direct een nieuwe carrière vinden en nieuwe routines beginnen in de eigen omgeving.