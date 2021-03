Na 60 jaar sluit Babyhuis Wierdsma definitief de deuren

SNEEK – Waar we recent nog volop plannen smeden om het zestigjarig bestaan in 2021 van feestelijke tintje te voorzien krijg dit jubileumjaar een geheel andere wending. De laatste maanden drong het besef langzaam maar zeker door dat winkelsluiting voor Babyhuis Wierdsma dit jaar onvermijdelijk is. Het vertrouwde adres voor aanstaande ouders, opa’s en oma’s op zoek naar een mooi cadeau voor een kleinkind, begint na het opheffen van de lockdown met een grote leegverkoop en sluit daarna de deuren.

Lockdown heeft laatste zetje gegeven

‘Dat is een bittere pil’, zegt Ditmer Wierdsma, die samen met zijn vrouw Corine, zus Marieke en zwager Marco de winkel bestiert. ‘De lockdown waar we nu alweer tijden in zitten, heeft ons het laatste duwtje gegeven om de zaak te sluiten. Maar ook zonder Covid zouden we dit besluit hebben genomen.’

Al een aantal jaren was zichtbaar dat de inkomsten terugliepen. ‘De koek werd steeds kleiner. Je moet oppassen dat je de winkel niet als een soort hobby overeind houdt. Er moeten uiteindelijk wel twee gezinnen en personeel een boterham kunnen verdienen. En eerlijk is eerlijk: dat lukt niet meer’, aldus Ditmer Wierdsma.

De markt is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Het aantal eerstgeborene daalt en de markt versnippert. Niet alles wordt meer bij de babyzaak gekocht. Maar ook internet speelt een rol en het is hip en trendy om zelf opgeknapte of vintage producten te kopen of krijgen via platformen als Marktplaats.

Online

‘Leveranciers van ons zijn ook online aanbieders van hun eigen merken geworden en daarmee naast leverancier ook onze concurrent. Mensen komen bij ons kijken en oriënteren, maar waar gekocht wordt is nog maar de vraag. We hebben zelf ook van alles geprobeerd om op internet een positie te veroveren. Als kleine zelfstandige winkel leg je het af tegen de grote ketens.’ Goede zichtbaarheid op het internet vraagt om forse promotionele investeringen wat aan de onderkant van de streep te weinig opleverde.

Babyhuis Wierdsma had een unieke en persoonlijke service. Meubels voor de kinderkamertjes werden aan huis afgeleverd en in elkaar gezet. Zelfs van ver buiten de provincie Friesland kozen klanten voor die klantvriendelijke en persoonlijke benadering. Maar ook daarmee viel de trend uiteindelijk niet te keren. ‘De koek die voor ons overblijft blijkt te klein voor een gezond bestaansrecht.’

Daarmee komt een einde aan een in Sneek en omstreken vertrouwd bedrijf. Gé en Agatha Wierdsma openden Babyhuis Wierdsma op 12 april 1961 aan het Grootzand 36 in Sneek. Intussen zit de winkel alweer 25 jaar aan het Normandiaplein, waar de klanten veel gemakkelijker dan in de binnenstad hun auto konden parkeren.

Nog een paar maanden open

‘Pa en ma zijn inmiddels overleden’, aldus Ditmer & Marieke Wierdsma. ‘Gelukkig hoeven zij de sluiting niet meer mee te maken, want dat zou hun ongetwijfeld aan het hart zijn gegaan. Tegelijk zouden ze er begrip voor hebben gehad dat we deze beslissing nu nemen. Want verder interen op onze reserves zouden ook zij niet wijs hebben gevonden. We zitten nog niet op een zinkend schip, maar brengen het schip wel in veilige haven. We kunnen alle leveranciers en klanten recht in de ogen kijken. We gaan nadenken over een andere invulling van ons leven.’

Maar eerst gaan de deuren nog een paar maanden open. Ditmer Wierdsma: ‘We starten met een spectaculaire leegverkoop. Natuurlijk hadden we ons het jubileumjaar heel anders voorgesteld, maar we maken er een mooi afscheidsfeest van.’