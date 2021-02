Moedig voorwaarts

SNEEK- Ondanks alle corona-ellende zijn er gelukkig nog steeds ondernemers die willen en kunnen vooruitdenken. Aan de Suupmarkt 4 in Sneek viel het op dat Arthur’s Tattoo Shop niet meer in het pand zit. Het pand, eigendom van de firma Sipke Dijkstra 1890, wordt nu bij de kledingwinkel doorgetrokken.

“We denken dat we over een maandje twee of drie een heel eind heen zijn met de interne verbouwing, zodat we nog een mooiere winkel kunnen creëren” aldus Eddy Dijkstra. “Ook wij kijken net als alle andere retailers en ondernemers uit naar betere tijden, die er ongetwijfeld zullen komen!”