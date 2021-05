Met Tasty is Sneek een delicatesse winkel rijker

“Gelukkig is het einde nu in zicht en hopen we vanaf volgende week dinsdag onze zaak te openen”, vertelt Michella die afkomstig is uit Den Haag en voor de liefde naar Sneek verhuisde. Haar vriend Max Lotten heeft een verleden in de Sneker horeca.

Ervaring in de Sneker horeca

“Ja, ik ben in Sneek opgegroeid. We waren op zoek naar een mooi plekje waar we los konden gaan en dat hebben we hier gevonden. Er moest een hoop aan het pand gebeuren, maar nu het allemaal zo ver is hebben we er veel zin in. Ik kom uit de horeca, ik heb altijd in de Witte Kat gewerkt, bij De Kroon, bij Ludiek, bij De Kastanje in de keuken. Maar ik ben ooit bij De Verandering begonnen in de afwas. En nu zelfstandig horecaondernemer op een prachtige plek. We staan echt te popelen om te beginnen!”