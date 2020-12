Met je angstige kind naar de tandarts

Je wilt natuurlijk wel dat het gebit van je kind af en toe gecontroleerd wordt! Er zijn een aantal manieren om de angst proberen in te perken. Wij geven een paar tips.

Vertel het van tevoren

Vertel een paar dagen van tevoren als je kind naar de tandarts moet. Je hebt misschien de neiging om dit niet te doen, want je kind kan dan nog dagen zeuren over het feit dat hij of zij naar de tandarts moet.. Maar je kunt het beter wel gewoon vertellen. Zo kan je kind zich voorbereiden op het bezoek en eventuele vragen stellen als die er zijn.

Leg uit wat er gaat gebeuren en herhaal ook dat het geen pijn doet. Het is een controle waarbij de tandarts alleen even wilt kijken naar de tanden.

Beloof je kind op iets lekkers

Al is het een ijsje na de tandarts.. Zorg dat je je kind met iets beloont als ie naar de tandarts is geweest. Je moet dit natuurlijk niet te vaak doen, maar als de angst groot is, dan is het echt wel fijn om het te verbinden aan iets lekkers.

Wat je ook kan doen is er een leuk uitje van proberen te maken. Zorg dat je na het tandartsbezoek bijvoorbeeld naar de bioscoop gaat voor een film. Of dat je naar een lievelingsspeelplaats gaat waar je kind dan lekker kan spelen. Dit is ook een goede plek om wat angstgevoelens lekker te lozen. Laat je kind lekker rondrennen!

Bezoek een angsttandarts

Een angsttandarts is erin gespecialiseerd om angstige kinderen of volwassenen te begeleiden tijdens het tandartsbezoek. De tandarts legt precies uit wat er gaat gebeuren en zal je kind op zijn/haar gemak stellen. Op deze manier ontspant je kind ook veel beter en zal hij/zij zien dat het allemaal heus niet zo eng is!

Eigen angsten

Wat je vaak ziet is dat de angst van de ouder overgaat op het kind. Als je zelf angstig bent voor de tandarts, probeer dit dan zo goed mogelijk te verbergen voor je kind. Als je zelf gaat uitspreken hoe eng je het vindt, is de kans veel groter dat je kind dit ook zal doen! Je kunt dan eigenlijk niet verwachten dat hij/zij nog met een lekker gevoel naar de tandarts gaat. Probeer dit dus te voorkomen.

Als je op zoek bent naar een tandarts dan kun je eens kijken bij tandarts Zoetermeer. Deze tandartsenkliniek heeft een angsttandarts waar iedereen met angst voor de tandarts naartoe kan gaan.