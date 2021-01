Met de Snitser Mar vertrekken of met Oerol overstappen op Thús

SNEEK- Dit is een kleine greep uit de nieuwe treinnamen van Arriva. De jury heeft samen met 10.000 stemmers de namen uitgekozen voor de 18 nieuwe WINK-treinen. Arriva was met haar Namenwedstrijd op zoek naar de favoriete bestemmingen van de inwoners van Groningen en Friesland.

Dit zijn de 18 namen van de nieuwe WINK-treinen

Het Wad, d'Olle Grieze, Noar hoes, Museumspoorlijn STAR, Noorderzon, De Drie Gezusters, Westerwolde, Hongerige Wolf, Hangende Keukens, Oldehove, Holwerd aan Zee, Thús, Oerol, Reaklif, Alvestêdetocht, Zwarte Haan, De Slachte, Snitser Mar.

Arriva verbindt

Er werd meteen vanaf de start op 6 november enthousiast op de Namenwedstrijd gereageerd. Met ruim 3.000 inzendingen en 10.000 stemmen was dit de meest succesvolste zoektocht van Arriva. Anne Hettinga, juryvoorzitter en voorzitter raad van bestuur van Arriva, blikt tevreden terug. “Het is mooi om te zien dat zo’n Namenwedstrijd mensen en bestemmingen met elkaar verbindt. Zo werd er bijvoorbeeld massaal gelobbyd om bepaalde favoriete bestemmingen op de trein te krijgen. Zelf ben ik blij dat een van onze iconische Friese meren, Snitser Mar, op de trein komt te staan.”

Jury verrast met mooie inzendingen

De jury was enorm verrast met de vele mooie inzendingen. Gedeputeerde Avine Fokkens is als jurylid blij dat ook de Alvestêdetocht gekozen is. “De Alvestêdetocht is een icoon, in en buiten Fryslân. Die mag niet ontbreken in de rij van namen.” Jurylid Joop Mulder is trots op Zwarte Haan als treinnaam. “Het is een plek in Friesland met een bijzondere betekenis. Daar begint de grootste kwelder van Europa, het Noorderleegh. Daar zitten zo veel bijzondere verhalen aan.”

Titel van een kinderboek

Gedeputeerde en jurylid Fleur Gräper-van Koolwijk is verheugd met Hongerige Wolf als treinnaam. “Het is een prachtig festival, maar ook een plaatsnaam die tot de verbeelding spreekt. Het zou een titel van een kinderboek kunnen zijn.” Ook de andere juryleden hebben hun voorkeuren. Zo is Nynke de Jong enthousiast over de De Slachte. “Het is een mooie route die Friesland bij elkaar brengt. Vooral tijdens de marathon is het een samensmelting van sportieve activiteiten en veel cultuur.” Evert van Dijk vindt vooral het beeld van de Hangende Keukens treffend. Ben Woldring is trots dat het onontdekte Westerwolde op de trein komt te staan. “Het zou een Nationaal Park kunnen zijn.”

Van buiten en binnen tot inspirerend verhaal

Vanaf het voorjaar stromen de WINK-treinen in de dienstregeling in. Daarna worden de treinen één voor één met hun naam gepresenteerd. De bestemmingen kom je straks op verschillende plekken tegen. Natuurlijk aan de buitenkant van de trein, maar ook wordt de bestemming gevisualiseerd aan de binnenkant. Daarnaast maakt Arriva inspirerende verhalen over de bestemmingen en plaatst deze onder andere op haar platform een Treinvolverhalen.nl

Concessie Noordelijke lijnen 2020-2035

Arriva is op 13 december 2020 gestart met de nieuwe treinconcessie op de Noordelijke lijnen. Deze heeft Arriva opnieuw voor 15 jaar gegund gekregen door de provincie Groningen (ook als opdrachtgever van Niedersachsen) en de provincie Fryslân. Arriva blijft deze treinlijnen tot en met 2035 verzorgen.