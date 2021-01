Meest populaire online casino bonussen

Zo kunnen spelers die op zoek zijn naar een nieuw online casino eens kennis maken met een andere aanbieder. Dit is een win win situatie, want het online casino krijgt er klanten bij en jij kan als speler genieten van gulle kortingen! We zullen je in dit artikel uitleggen welke soorten bonussen je zoal kan verwachten! Lees snel verder om erachter te komen welke bonus het beste bij jou past.

No deposit bonus

Tegenwoordig zijn er steeds meer online casino’s die het nieuwe spelers zo makkelijk maken dat je niet eens geld meer hoeft te storten om een bonus te ontvangen! De naam van deze bonus zegt het namelijk al, je krijgt voordat je geld gestort al bonus om mee te spelen! Je hoeft echt alleen een account aan te maken en voila, je kan je bonus verzilveren. Deze bonus kan in de vorm van speeltegoed of bijvoorbeeld gratis spins komen. Dit kan verschillen per casino en is altijd handig om van te voren even door te nemen.

Free play bonussen

Deze soort bonus lijkt een beetje op de No Deposit bonus waar we het zojuist over hadden, alleen ontvang je hier geen speelgeld. Je krijgt de toegang toe bepaalde spellen die je gratis mag spelen. Meestal zijn dit spellen die het online casino extra wil promoten om je kennis te laten maken met de mooiste ervaringen in hun assortiment. Het is meestal zou dat je hier aanspraak op kan maken na je eerst storting bij het online casino. Vervolgens zul je een bericht ontvangen dat je bepaalde spellen gratis kan gaan spelen. Pakken dus!

Free spins bonussen

Deze naam spreekt ook redelijk voor zich en is bij vrijwel alle online casino’s van toepassing als je een beetje goed zoekt in hun aanbiedingen. We hebben het natuurlijk over de Free Spins bonussen! Slot machines zijn bij de meeste online casino’s een groot deel van het assortiment, hierdoor is het altijd een goed idee mensen met deze spellen kennis te laten maken door Free Spins uit te delen. Je kan met de Free Spins echt geld winnen zoals je normaal gewend bent, maar je zal dit wel nog een aantal keer moeten rondspelen voordat je jezelf kan uitbetalen. Dit kan je altijd vinden in de bonusvoorwaarden van het casino.

Refer-a-Friend bonussen

Wat is er nou leuker dan samen met een vriend of vriendin een avondje te spelen in je favoriete online casino. Om die reden is het altijd verstandig om te checken of jouw online casino naar keuze doet aan referral bonussen voor het uitnodigen van nieuwe mensen. Hierdoor krijg jij een aantrekkelijke online casino bonus als jouw vriend of vriendin via jouw link voor het eerst een storting maakt. Dit kan een leuke manier zijn om een extra korting te verdienen. Refer-a-Friend bonussen komen vooral vaak voor bij mobiele online casino’s.

Online casino sign-up bonussen

Deze soort bonussen zijn eigenlijk vrijwel altijd van kracht wanneer je een account bij een nieuw casino aanmaakt. De online casino’s hebben onderling zoveel concurrentie dat ze simpelweg niet zomaar geen bonussen kunnen aanbieden aan nieuwe klanten. Goed nieuws voor jou als speler dus! De sign-up bonus houdt meestal in dat je een bepaald percentage van je eerste geld storting als bonus in je account zal ontvangen. Hierdoor heb jij gelijk extra geld om in te zetten bij je eerste keer spelen! Wie wil dat nou niet?