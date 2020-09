Mediahuis Groep wil Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad kopen

SNEEK- Mediahuis Groep, uitgever van onder andere De Telegraaf, Privé en de website Dumpert wil NDC Mediagroep overnemen. Dat meldt de NDC op hun nieuwswebsites lc.nl en dvhn.nl. NDC is uitgever van de kranten Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en in groot aantal streekbladen. Dat de betrokken partijen dit nieuws naar buiten brengen, wijst er op dat de gesprekken al een heel eind op weg zijn. De directie wil nog niet op het nieuws reageren.

De financiële situatie bij NDC is jaren slecht. Het aantal abonnees loopt sterk terug en dat geldt ook voor de advertentie-inkomsten. De aandeelhouders moesten al verschillende keren financieel bijspringen om het bedrijf overeind te houden.

Dat het Mediahuis nu de eerste kandidaat is om NDC over te nemen is een verrassing. NDC werkt namelijk al jaren samen met de Persgroep, uitgever van onder andere Het Algemeen Dagblad. Een groot aantal artikelen van de Leeuwarder Courant komen daar vandaan en worden over en weer uitgewisseld.