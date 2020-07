Maurice van Dijke van Meubelfabriek De Valk: Wij zijn degelijk, toegewijd, verrassend en ondernemend

Súdwest-Fryslân-“We willen graag laten zien wat we maken en hoe we dat doen. Onze medewerkers geven die dag demonstraties van de verschillende werkzaamheden/machines in de fabriek en zullen eventuele vragen beantwoorden”, zegt Maurice van Dijke, algemeen directeur van Meubelfabriek De Valk B.V. Het bedrijf is een van de gewaardeerde deelnemers aan het Werkfestival op 19 september.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân er voor jou uit?

Als we weer iemand hebben besmet met het “De Valk virus”…als een aantal bezoekers zo enthousiast zijn geraakt dat ze graag willen weten of ze ons kunnen helpen bouwen aan de toekomst van dit bedrijf.

Wat maakt Meubelfabriek De Valk zo uniek?

“Meubelfabriek De Valk produceert vrijwel alle onderdelen van het meubilair in eigen fabriek, dat is redelijk uniek in Nederland. Door de diversiteit van de afdelingen is er ruimte voor medewerkers met verschillende talenten en ambities.”

“Ik geloof in ontwikkelen en verbeteren, op zowel het persoonlijke als het zakelijke vlak. Vanuit mijn positie ben ik in de gelegenheid om hier ook vrijwel dagelijks mee bezig te zijn, dit helpt ons om het bedrijf te laten groeien en bloeien! Verder hou ik me bezig met allerlei strategische, operationele en commerciële vraagstukken, de bijbehorende afwisseling past goed bij me.”

We zijn eigenlijk wel benieuwd hoe jouw werkdag eruitziet

“Geen dag is hetzelfde, de agenda is vaak gevuld met interne en externe afspraken, er is veel overleg met collega’s, klanten, leveranciers over allerlei thema’s die ons bezighouden, maar ook over onze toekomstplannen enzovoort.”

De afgelopen 4 jaar hebben jullie veel vooruitgang geboekt op het gebied van o.a. marketing, productontwikkeling, efficiency en machineveiligheid. Hoe zie je de toekomst?

“De komende jaren willen we vooral stappen gaan zetten in de richting van automatisering, robotisering en duurzaamheid. Kortom, we zijn volop in beweging, over een aantal jaar staat er in Sneek een heel bijzondere meubelfabriek waar we echt trots op kunnen zijn!”

