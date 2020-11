Markt 23 doet haar naam eer aan

SNEEK- Nu de horeca nog altijd op slot zit in verband met corona, worden horecaondernemers steeds inventiever om toch nog gezelligheid te creëren. Bij Restaurant Markt 23 is vandaag een minimarkt opgezet waar o.a. de inmiddels bekende VONK-Waterpoortkaarsen verkocht worden.

“We hebben een bescheiden barbecue aangezet, waar mensen een lekker broodje op kunnen halen en op de drive-through manier schenken we ook koffie. Zo is alles mooi coronaproof. Verder hebben we een samenwerking met kerstbomensneek.nl die hun kerstbomen op ons grote terras hebben staan voor de verkoop. Inderdaad het is nu even een andere markt op nummer 23”, vertelt eigenaar Eldad Lasker.