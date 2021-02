Makelaardij Hoekstra en Vita Wonen slaan handen ineen!

Sinds 2003 is Chris al werkzaam als makelaar en een bekend gezicht in Joure en omstreken. Vanaf 2011 zelfs als zelfstandig ondernemer met zijn eigen makelaarskantoor in Joure genaamd Vita Wonen. Een geboren en getogen Jouster maar ook een makelaar met jarenlange ervaring en expertise van de huizenmarkt binnen het Fryske Marren gebied.

Wilt u gratis en vrijblijvend advies over de verkoop van uw woning of wilt u een woning in het Fryske Marren gebied laten taxeren? Chris Speerstra is vanaf heden te vinden bij Makelaardij Hoekstra aan het Douwe Egberts Plein 1 in Joure.