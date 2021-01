Make-over time @ IDENZA

SNEEK- Het is rustig op de Oosterdijk in Sneek. Maar bij IDENZA wordt momenteel hard gewerkt. Want wat is nou een beter moment om de winkel een make-over te geven, dan tijdens een lockdown?

Als de winkel (helaas) toch dicht moet, is dit een mooi moment om hiermee aan de slag te gaan. Natuurlijk is het vervelend om geen klanten te mogen ontvangen, maar wanneer dit weer kan verrast het team van IDENZA je graag met een mooi & nieuw interieur!

Het team is druk bezig met het restylen van de winkel; een frisse start van 2021! Dat het mooi wordt, is een ding dat zeker is. Maar hoe het er precies uit komt te zien, blijft nog even geheim. De meiden van IDENZA hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in om de klanten weer te mogen verwelkomen. Al nieuwsgierig geworden? Op de social mediakanalen van IDENZA zijn zo nu en dan wat sneak peeks te zien in de stories!

