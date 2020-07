Maaltijdservice Van Smaak neemt maaltijdverzorging De Jacobijn over

SNEEK- Maaltijdservice Van Smaak neemt vanaf 1 september 2020 maaltijdverzorging De Jacobijn over. “Voor familie van Os is dit een logische stap”, vertellen Jaap en Rosalina van Os van het familiebedrijf De Jacobijn. “De Jacobijn is gespecialiseerd in het bereiden en bezorgen van ambachtelijk en dagverse maaltijden aan huis. Maaltijdservice Van Smaak is hierin al 50 jaar specialist en bezorgt in heel Noord-Nederland. Hiermee hebben wij een betrouwbaar bedrijf gevonden dat onze inspanningen van de afgelopen 25 jaar op een goede wijze kan continueren. De klanten van De Jacobijn zullen dezelfde vertrouwde maaltijden en maaltijdbezorgers houden. Hiermee verandert er voor klanten zo weinig mogelijk en kunnen zij blijven vertrouwen op de huidige kwaliteit onder de naam van De Jacobijn”.

Van Smaak al 50 jaar

Maaltijdservice Van Smaak bereidt en bezorgt sinds het jaar 1971 maaltijden aan huis en is onderdeel van familiebedrijf Poiesz Supermarkten B.V. Van Smaak richt zich zowel op zorginstellingen als thuiswonende klanten. “Er is een toenemende vraag naar maatwerk en persoonlijke aandacht binnen onze doelgroepen”, zegt Henk Peter Jagersma, directeur van maaltijdservice Van Smaak B.V. “Vooral het voldoen aan persoonlijke wensen van een klant zoals dieetmaaltijden, gemalen en vloeibare maaltijden is de kracht van de unieke onderneming Van Smaak”. Met de bouw van een zeer omvangrijk boodschappen distributiecentrum kan Van Smaak sinds het begin van dit jaar ook boodschappen leveren aan de zorg. De gecombineerde mogelijkheid van maaltijden- en boodschappenbezorging kan de zorg veel tijd besparen en verlicht zo de druk op het personeel.

Van Smaak ontwikkelt zich volop

Met de komst van online boodschappen is er veel mogelijk voor de bezorging van boodschappen aan huis. Toch ziet Van Smaak dat kwetsbare ouderen niet van deze service gebruik kunnen maken. Deze doelgroep is niet digitaal onderlegd en men is vaak afhankelijk van derden. Sinds kort kunnen thuiswonende klanten via een papieren boodschappenlijst een bestelling doorgeven. “We gaan zelfs nog een stapje verder”, zegt Henk Peter Jagersma. “We bieden thuiswonende klanten ook een extra maaltijdondersteuning zodat kwetsbare ouderen bijvoorbeeld worden geholpen bij het startmoment van een warme maaltijd. Wij zijn graag van meerwaarde voor klanten in onze regio.

Met de overname van De Jacobijn kunnen wij de regio Groningen en Noord-Drenthe nog beter voorzien van maaltijden en door het boodschappen distributiecentrum aan huis dus ook van de dagelijkse boodschappen”.

Van Smaak is klaar voor de toekomst

“De typische marktbenadering die een familiebedrijf kenmerkt zien wij ook terug in de aanpak van Van Smaak en haar moederbedrijf Poiesz supermarkten B.V.”, vertelt de familie Van Os. “Persoonlijke aandacht naar de klant en maatwerk in maaltijden staan zowel bij De Jacobijn als Van Smaak bovenaan. Met een goed gevoel dragen wij de Jacobijn aan maaltijdservice Van Smaak over”.

Binnen Van Smaak B.V. zal er op directieniveau een wijziging plaatsvinden. Directeur Henk Peter Jagersma draagt na 17 jaar als eindverantwoordelijke, Van Smaak B.V. over aan de volgende generatie. Per 1 juli 2020 zal Henk Peter Jagersma aftreden als directeur en gaat hij zich richten op de integratie van De Jacobijn. Na afronding van dit traject verlaat hij in maart 2021 Van Smaak. Met het aanstellen van Chris Kampen in de functie van plantmanager is in de opvolging van Henk Peter Jagersma voorzien. Tot het moment waarop Chris Kampen per 1 oktober 2020 deze functie gaat vervullen zal Rob Terstappen als interim plantmanager fungeren. De dagelijkse leiding van de onderneming Van Smaak B.V. zal dan bestaan uit Chris Kampen (plantmanager), Theo Schiphof (financieel manager) en Michiel de Koning (commercieel manager). Van Smaak is daarmee klaar voor de toekomst.