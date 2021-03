Luilekkerlandkraam op het Martiniplein

SNEEK- Daar waar normaalgesproken over een week de bekende Voorjaarskermis van Sneek zou staan zal het Martiniplein nu op een aantal geparkeerde personenauto’s na akelig leeg zijn. Ook de kermisexploitanten hebben te maken met de lockdown. En nog altijd is er geen stip op de horizon wanneer zij weer met hun collega’s mogen draaien. Wat dat betreft is de mist die er vanmorgen om de snoepkraam van Romana van der Land hangt bijna symbolisch. En toch is Roma blij, ze mag vanaf vandaag met haar fraaie kraam aan de rand van het Martiniplein staan, op de plaats waar anders de oliebollen “van Van der Schaaf verkocht worden. “Ik ben de gemeente Súdwest-Fryslân dan ook zeer erkentelijk dat ze mij dit gunnen”, zegt Romana.

“Vanwege de coronacrisis gaan de kermissen dus niet door, maar dat weet iedereen zo langzamerhand wel. Normaal gesproken sta ik in maart ook altijd op de Voorjaarskermis van Sneek, maar helaas dit jaar dus niet. Dat ik hier nu vanaf vandaag tot oktober mag staan is fantastisch en we hebben die kans dan ook met beide handen aangegrepen.”

Verse donuts

Naast de verschillende soorten snoep verkoopt Romana ook heerlijk vers gemaakte donuts en wafels en op het moment dat wij bij de kraam zijn dipt Romana een donut in de chocolade.

“Even momentje hoor, zoiets verleer je natuurlijk niet, maar het moet wel even goed”, lacht de eigenaresse van de kraam die de toepasselijke naam Luilekkerland draagt. ‘Sinds 1921 een begrip in snoep’, staat op de kraam. Romana had zich het eeuwfeest zondermeer ietsjes ander voorgesteld.

Drie kermissen

“Het afgelopen jaar heb ik drie kermissen gehad en dat was het wel. Eigenlijk was dat ook nog eens voor spek en bonen, het kon gewoon niet uit. Deze spekjes waren wel erg bitter. Ik ben in ieder geval blij dat ik hier nu mag staan. Natuurlijk had ik het liefst mijn kermisroute gedaan, maar nogmaals ik ben blij dat ik naar het Martiniplein kon.”

De openingstijden zijn van dinsdags t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur. Als er Koopzondag in Sneek is, is de kraam ook geopende. Romana van der Land heeft nog twee kramen waarbij één wagen zaterdags op de markt in Heerenveen staat.