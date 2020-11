Lokaal 55 lanceert unieke live cooking voor bedrijven en hun medewerkers voor Kerst

SNEEK- Het zijn uitdagende tijden voor veel bedrijven, restaurants en evenementen locaties zoals Lokaal 55 in Sneek. Het vergt uithoudingsvermogen en creativiteit. Henk en Hanneke Hanenburg van Lokaal 55 hebben met de koks een uniek concept bedacht. Thuis koken onder begeleiding van de koks van Lokaal 55 via een livestream verbinding. Bedrijven kunnen in de komende donkere dagen hun medewerkers op unieke wijze bedanken voor hun inzet.

Bij bedrijven werken veel mensen thuis, medewerkers zien elkaar niet veel. De huidige omstandigheden vragen veel van bedrijven en medewerkers. En juist in deze tijd willen bedrijven hun medewerkers belonen voor alle inspanningen. En daar speelt Lokaal 55 op in met live cooking tijdens de komende feestmaanden. Naast live cooking biedt Lokaal 55 ook de mogelijkheid om gerechten, pizza’s en complete menu’s af te halen.

Hanneke Hanenburg: “We krijgen veel vragen van bedrijven, die normaal bij Lokaal 55 in november en december komen borrelen en eten, over de behoefte aan een bijzonder (relatie)geschenk. Wij spelen hierop in door samen te gaan koken, zodat het bedrijf haar team op passende wijze kan bedanken met een unieke herinnering.” Lokaal 55 verzorgt voor kleine en grote groepen veel kookworkshops in verschillende vormen.

Nogmaals Hanneke: “Het unieke kookworkshop concept is erop gericht om medewerkers op een bijzondere wijze te bedanken en te verbinden. We bespreken het budget en kijken waar medewerkers van de bedrijven blij van worden. Een toegankelijk 3-gangen (Kerst)menu, een borrel met tapas of een winterse bbq sessie, er is veel mogelijk. Een box met ingrediënten wordt afgeleverd bij het bedrijf of de medewerkers thuis en de live cooking sessie gepland. Men kan dan tegelijk interactief meekoken, want je kunt vragen stellen aan de koks. Je kunt ook op een ander moment het menu zelf maken: dan kun je inloggen op een website met een inlogcode. Om het een bijzonder tintje te geven kan door bijvoorbeeld de leidinggevende of directeur corona proof worden meegekookt bij ons op locatie”.

Lokaal 55 te Sneek is een prachtige, industriële plek in het voormalige slachthuis van Sneek. In Lokaal 55 kan worden vergaderd en er wordt lunch, borrel en diner geserveerd. Ook biedt Lokaal 55 kookworkshops en nu in coronatijd afhaalmenu’s en pizza’s to go. En we komen graag bij de mensen thuis, maar dan op afstand.