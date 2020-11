Livestream online shoppen bij goudsmederij vanNienke sieraden (Heerenveen - Sneek)

De drie vestigingen van vanNienke sieraden (Heerenveen, Sneek en Gouda) komen met een live locatie vanuit één van de winkels rechtstreeks de huiskamer in om de nieuwste collecties te tonen en om uitleg te geven over alle mogelijkheden die de goudsmederij biedt t.a.v. ontwerpen, herontwerpen, reparaties, omsmelten etc. etc.

Uiteraard gaan deze avonden gepaard met ludieke acties, extra info, zo nu en dan een ‘special guest’ en mooie aanbiedingen voor de feestdagen.

"Log in vanaf je telefoon, tablet of computer en kom gezellig binnen in onze live shop. Ik laat je de nieuwste sieraden zien, geef uitleg over de mogelijkheden van nieuwe ontwerpen en het herontwerpen van oude sieraden. En uiteraard heb ik op de dinsdagavond een aantal speciale aanbiedingen én een extra verrassing bij een eventuele bestelling.” aldus Nienke

Kijk voor de livestream link en uitleg hier: https://www.vannienke.nl/nl/livestream-shopping/inloggen-livestream/

Voor de rechtstreekse livestream shopping winkel klik je op deze link: Vanaf acht uur is de livestream geopend. https://us02web.zoom.us/j/9694208593



Je kunt inloggen via een normale webbrowser, of je installeert heel eenvoudig de 'Zoom' app uit de appstore / playstore om vervolgens in te loggen via een tablet of telefoon.



Stel je vraag, of luister en kijk gewoon even rond.

We kunnen elkaar zien en horen. Net als in de 'echte' winkel. Ik vertel ondertussen wat over de speciale aanbiedingen , de livestream verrassing en ik laat je wat exclusieve sieraden zien.



Niets verplicht.

Je bent net als in de echte winkel uiteraard niet verplicht wat te kopen, maar heb je toch ergens oog op laten vallen en wil je iets bestellen, dan kan dat direct via een mailtje, of via een verwijzing naar het artikel in de webshop. Dan wordt alles direct geregeld en krijg je de extra verrassingen van de livestream shopping er automatisch bij.