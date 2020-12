Livera to go!

SNEEK-“Wat een verdriet dat ook wij en onze collega winkeliers onze deuren gesloten moeten houden!! Dit gevoel is echt niet te beschrijven”, zegt Anja Poiesz van de Livera uit Sneek. Toch lukt het haar om onderstaande brief aan haar klanten te schrijven:

“Als ‘kleine’ zelfstandige en gedreven onderneming zijn we er natuurlijk op gebouwd jullie allemaal fysiek in onze winkel advies op maat te geven, en juist dat mogen we voorlopig niet doen. Toch willen we nog steeds heel graag voor u klaar staan met onze diensten en producten. Wij hebben de tijd èn de mooie collectie èn de leuke meiden!

Door het liken van onze pagina kunt u op de hoogte blijven van ons assortiment, acties en mogelijkheden. U kunt ons bellen of een berichtje sturen (0515-422335 of 06-27918735, per mail poiesz@livera.com) of een virtuele rondleiding door de winkel krijgen. We brengen het persoonlijk langs of sturen het naar u toe. Heeft u voor de kerst toch nog een mooi persoonlijk cadeau. Dank voor al jullie steunbetuigingen, dat doet ons heel goed!

Stay save!

Liefs Team Livera Sneek, Anja, Bregina, Irma, Charlotte en Sanne”