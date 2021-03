Lentekriebels in Sneek - Varen, wandelen en fietsen

INGEZONDEN - Na een pittige winter waarin heel Nederland in lockdown zat, doet zich nu de lente aan in Sneek. Waar veelal vrouwen betrapt worden op zogenoemde lentekriebels, biedt de lente ook juist voor mannen veel moois.

Het is de hoogste tijd voor een frisse start met het nieuwe seizoen in Friesland. Enkele tips volgen in dit blogartikel over wat je allemaal kunt doen in de lente tijdens een corona pandemie.

Opruimen maar..

Men zegt wel eens: een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd. Met de lente in huis is het dan ook de hoogste tijd voor die rigoureuze lenteschoonmaak. Haal heel het huis overhoop om het juist van top tot teen op te ruimen en schoon te maken. Verplaats die boekenkast eens en haal het stof erachter vandaan. Nu je trouwens toch met die boekenkast bezig bent: kunnen er boeken weg? Ditzelfde geldt voor de garage of schuur: weg met alle ongebruikte items en begin met een frisse lente start in 2021.

Mooie routes om te fietsen, wandelen, varen en rijden in Friesland

Natuurlijk is er niets mis met je snelle bak, waarmee je in no-time van Amsterdam naar Holwerd rijdt. Maar in Friesland hoeft dat niet per se. Een omgeving die gemaakt is om over te fietsen en te wandelen. Geen bergen om te trotseren, geen dalen om het gas los te laten. Wel slingerende paden door dertien verschillende landschappen en over glooiende dijken. Ga je op dat laatste fietsen, pas dan wel voor de schapen. Ze onderhouden onze dijken, maar denken al herkauwend niet om hun medeweggebruikers. Er zijn vele fietsroutes in Sneek langs het Sneekermeer, daarnaast zou je ook een keertje een boot kunnen huren en lekker gaan varen door Sneek.

Kledingkast op orde

Als het huis er weer tiptop uitziet, is de kledingkast aan de beurt. Vaak een hele klus, maar trek alles er eens uit. Draag je écht alles nog, of ligt dat ene shirt of hangt dat gestreepte overhemd stiekem al jaren roerloos in je kast? Gun dit kledingstuk dan een tweede leven en biedt hem bijvoorbeeld bij de kringloop aan of zet hem online te koop. Daarnaast kan de dikke wollen trui heren weer wat verder achterin de kast en rangschik je de trui met rits heren voor de komende lente in je kast. Verder is dit hét moment om die rommelige ondergoedla eens goed uit te mesten en alle sokken met gaten weg te gooien. Mis je nog (vrolijke) lente kleding? Trakteer jezelf dan zeker op wat nieuws.

Frisse start

Nu de kappers weer open mogen, is dit misschien wel hét moment om voor een heel ander lente kapsel te kiezen. Weg met die lange haren en frisse korte coupé? Een betere timing dan in de lente is er niet! Smeer je weer goed in tegen de zon, trek die nieuwe outfit aan, zet de zonnebril op en jij bent klaar voor de komende lente.

Pak hobby's weer op

In de koude winter belanden veel hobby’s vaak in de vergetelheid, zéker in lockdown. Nu de zon zich echter weer meer laat zien, is het lekker om die hobby’s weer op te pakken. Loop je graag hard? Trek dan zeker nu je hardloopschoenen aan en duik het bos in. Staat jouw motor in de garage te wachten? Slinger hem aan en ga op pad. Ook kun je werken aan diepgewortelde wensen, zover de maatregelen het toelaten. Doordat contactmomenten nog zoveel mogelijk beperkt blijven, heb jij hier namelijk veel meer tijd voor. Altijd al een oldtimer willen restaureren? Dit is de ideale tijd hiervoor! Werk deze lente aan die oude auto en rijd er deze zomer heerlijk in rond!

Verras je partner

Met de lentekriebels in de buik wil je hier natuurlijk niet alleen van genieten. Verras daarom je partner ook weer eens. Haal spontaan een bos met mooie vrolijke tulpen voor op de eetkamertafel of nieuwe planten in tal van kleuren voor in de tuin. Ook met een nachtje weg of uitgebreid (thuis)diner scoor jij deze lente extra punten thuis!