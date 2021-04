Legaal wedden op sportwedstrijden? Dat kan binnenkort!

Desondanks weten veel Nederlanders hun weg naar een online casino al te vinden. Zo sluit menig Nederlander tegenwoordig weddenschappen op sportwedstrijden af. Volgens de Nederlandse wet mag dit niet aangeboden worden door Nederlandse bedrijven. Hier komt binnenkort verandering in, want de Wet Kansspelen op afstand (Koa) is officieel in werking getreden. Met behulp van deze wet worden online kansspelen in Nederland gereguleerd. Hierdoor kun je vanaf 1 oktober 2021 legaal wedden op sportwedstrijden bij een online casino met een vergunning.



Wedden op sportwedstrijden is nu al populair

Ondanks dat online gokken volgens de Nederlandse wet bij Nederlandse aanbieders nog niet legaal is, zijn er veel Nederlanders die nu al wedden op sportwedstrijden. De meeste online casino’s leggen jou namelijk geen strobreed in de weg als je bijvoorbeeld wilt wedden op voetbal. Zij maken weliswaar niet actief reclame, maar als je zoekt op ‘online casino’ krijg je direct een groot aantal resultaten. Bij het merendeel van deze casino’s kun je ook sportweddenschappen afsluiten. Omdat er veel mensen zijn die één of meerdere sporten op de voet volgen, vinden zij het leuk om hier zo nu en dan geld op in te zetten. Daarbij komt dat je er een (groot) geldbedrag mee kunt winnen.



Wat zijn de mogelijkheden

Heb je nog niet eerder een sportweddenschap afgesloten? Dan ben je misschien benieuwd wat de mogelijkheden zijn. Deze zijn eigenlijk eindeloos. Allereerst kun je inzetten op een groot aantal sporten. Bij ieder online casino kun je bijvoorbeeld wel wedden op populaire sporten als voetbal, wielrennen, formule 1 en tennis. Hier houdt het niet bij op, want je kunt ook geld inzetten op minder bekende sporten als snooker, surfen en paardenrennen. Voor iedere sportwedstrijd geldt dat je een groot aantal weddenschappen af kunt sluiten. Kortom: de keuze is reuze!



Ook online casinospellen worden legaal

Het is overigens niet zo dat het met ingang van 1 oktober 2021 alleen legaal is om te wedden op sportwedstrijden. Nee, want je kunt straks ook andere spellen legaal spelen in een online casino dat een vergunning heeft. Zo kun je straks bijvoorbeeld ook legaal en veilig online blackjack, roulette of poker spelen. Daarnaast kun je een gokje wagen op één van de vele slots in een online casino.