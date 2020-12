Le Petit Bistro krijgt nieuwe uitbaters

SNEEK- Restaurant Le Petit Bistro in de Muntstraat van Sneek krijgt nieuwe uitbaters. Met ingang van 1 januari a.s. nemen Benthe Smithuis en Jeroen van der Geest het etablissement van Jan Gerard van der Wal over.

Dat heeft Van der Wal in een brief aan z’n gasten bekend gemaakt, waarbij de huidige gastheer nog een keer terugblikt op het afgelopen jaar.

“Inmiddels dienen de laatste weken van het jaar 2020 zich aan. Een heel bijzonder jaar, dat kunnen we wel zeggen. Wie had met de start van dit jaar ooit kunnen bedenken dat het zou gaan zoals het is gegaan? Maar ondanks alles, bleef uw support en enthousiasme fantastisch. Dank daarvoor!

Ik kan terugkijken op een jaar met volop ontwikkelingen in en rondom Le Petit Bistro. Niet alleen 2020, maar alle afgelopen jaren heeft Le Petit Bistro mij op creatief en zakelijk vlak enorm veel gebracht. Ik kijk terug op geweldige hoogtepunten, die ik graag met u wil delen. Want zonder u, was dit natuurlijk niet mogelijk geweest!

Een bistro welke bijna iedere avond uitverkocht was.

Een BIB GOURMAND van Michelin, al vijf jaar!

Noteringen in minimaal 3 toonaangevende restaurantgidsen:

Lekker 500, Gault Millau en de Michelingids.

Lekker 500, Gault Millau en de Michelingids. Lidmaatschap Fryslân Culinair.

Minimaal een waardering van het cijfer 8 of 4**** op culinaire websites.

Verkiezing van het Fijnste Franse Restaurant van Nederland.

Lidmaatschap Eurotoque.

En echt, dit had niet zonder jullie, mijn geweldige gasten gekund”, aldus Van der Wal.

Kerstmenu 2020

In de maand december zal Le Petit Bistro gesloten zijn en wordt er alleen nog traiteurservice verleend. Ook tijdens de kerstdagen. Zie op de site van Le Petit Bistro.

Toekomst

Ondertussen zijn Jan Gerard van der Wal en z’n partner Wouter druk bezig met de voorbereidingen van een nieuw restaurant in Leeuwarden.