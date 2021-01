Laura Portena gaat met foodtruck naar de mensen toe: TransportenA Snacks!

SNEEK- “Afgestudeerd zelfstandig werkend kok, jarenlange horecaervaring en dan Corona. Ja, dat doet wel wat met je, je zit in één keer thuis net zoals alle andere horeca collega’s/ondernemers”, schrijft Laura Portena in een mail aan GrootSneek. Om vervolgens verder te gaan met:

“Zo’n 2 jaar geleden ben ik begonnen met brainstormen om iets voor mezelf te beginnen. Maar wat past nou precies bij mij? Ik weet het nog als de dag van gister dat ik samen met mijn vriend, broers en schoonzussen aan tafel zat met een biertje in onze hand en dat mijn broers zeiden tegen mij; ‘waarom ga je niet iets beginnen zoals TransportenA Snacks?’ Iets wat als ‘grap’ bedoeld was, ging ik serieus over nadenken.”

“Ik ben dingen op papier gaan zetten en zo kreeg het steeds meer vorm. De naam TransportenA Snacks en de kleuren van mijn logo kun je herkennen van het transportbedrijf van mijn vader en broers; TransportenA & Zn. Drie maanden geleden liep ik toevallig tegen deze foodtruck aan, volledig ingericht en per direct beschikbaar om te gebruiken. Of zou het geen toeval geweest zijn? Want naar mijn mening gebeurt alles met een reden.”

“Aan de buitenkant van de foodtruck moest nog het één en ander aan gebeuren, stickers verwijderen, twee dagen lang schuren, ontvetten en verven. Het resultaat is fantastisch en ik kan niet wachten op te beginnen! Stickers erop, voorbereiden en gaan met die banaan.”

“Aankomende woensdag 6 Januari is het dan eindelijk zover, TransportenA Snacks gelegen aan de Professor Zernikestraat 7C (industrieterrein de Houkesloot) gaat open! Ik vind het superleuk dat ik de gelegenheid mag bieden aan de bedrijven, vrachtwagenchauffeurs en particulieren om bij mij een vers belegd warm/koud broodje, snackje of drinken af te halen. Ik hoop jullie allemaal heel snel te zien”, zegt een enthousiaste Laura.