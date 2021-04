Last van een stroomstoring? Dit kun je doen

Het gebeurt regelmatig dat er meerdere van deze apparaten gelijktijdig gebruikt worden. Doorgaans kan dit zonder problemen, maar een stroomstoring kan roet in het eten gooien. Als gevolg van zo’n storing kan de stroom namelijk (deels) uitvallen. Dit zorgt ongetwijfeld voor de nodige frustraties. Reden genoeg om een stroomstoring zo snel mogelijk te verhelpen. Wij helpen je hier graag een handje bij. Daarom vertellen wij je in deze tekst wat je kunt doen als je last hebt van een stroomstoring.

Ga op zoek naar de oorzaak

Is er sprake van een stroomstoring? Dan denk je mogelijk dat de oorzaak hiervan binnen jouw woning ligt. Daarom loop je al snel naar de meterkast om te kijken of hier iets te zien is. Als er een schakelaar is omgeslagen, bevindt het probleem zich inderdaad in jouw woning. Staan alle schakelaars nog goed? Dan is er mogelijk sprake van een algehele storing. Informeer in dat geval eens bij jouw buren of zij ook last hebben van een stroomstoring. Als de stroom bij hen ook is uitgevallen, kun je het beste contact opnemen met de netbeheerder.

Kortsluiting verhelpen

Als er een schakelaar is omgeslagen in jouw meterkast is dit waarschijnlijk de oorzaak van de stroomstoring. Probeer allereerst de schakelaar weer om te zetten. Blijft deze omhoog staan? Dan is het probleem mogelijk al verholpen. De schakelaar kan ook direct weer omslaan. In dat geval is er mogelijk iets aan de hand met een apparaat dat is aangesloten op de betreffende groep. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van kortsluiting.

Je kunt zelf achterhalen of er inderdaad sprake is van kortsluiting. Verwijder hiervoor eerst de stekkers van alle apparaten die zijn aangesloten op de betreffende groep. Zet vervolgens de schakelaar om en kijk of deze blijft staan. Is dit inderdaad het geval? Steek de stekkers dan één voor één in het stopcontact. Waarschijnlijk valt de stroom uit als je één van de stekkers in het stopcontact steekt. Als dit gebeurt, heb je het probleem achterhaald. Gebruik het betreffende apparaat in dat geval niet meer, want dan ontstaat er binnenkort mogelijk opnieuw een stroomstoring.

Schakel een elektricien in

In sommige gevallen kun je zelf een stroomstoring verhelpen. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Zo kun je zelf bijvoorbeeld niets doen als andere bewoners ook last hebben van stroomuitval. Als de oorzaak in de elektrische installatie van jouw woning zit, is het ook niet verstandig om hier zelf mee aan de slag te gaan. Dit brengt namelijk de nodige gevaren met zich mee. Schakel daarom een elektricien in als je niet weet hoe je een stroomstoring kunt verhelpen. Om de stroom snel weer terug te krijgen, kun je vaak een beroep doen op een storingselektricien. Deze komt binnen de kortste keren naar jou toe, waardoor een stroomstoring vaak snel verholpen is.