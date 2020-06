Landelijke regeling financiële tegemoetkoming voor dorps- en buurthuizen alsnog gerealiseerd!

Noodfonds provincie Fryslân

Veel dorps- en buurthuizen – zo is onze verwachting – zullen gebruik kunnen maken van deze regeling, echter niet alle. Dit heeft veelal te maken met een andere registratie bij de KvK (de SBI-code) waardoor u mogelijk buiten de boot zou kunnen vallen.



Afgelopen week is door de provincie Fryslân bekend gemaakt dat er een noodfonds zal gaan komen onder andere ook voor sportverenigingen, dorps- en buurthuizen. Op welke wijze deze regeling zal worden ingevuld is nu nog niet bekend. Hier wordt nu in collegiale samenwerking hard aan gewerkt door Streekwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk.



Het is voor Doarpswurk van groot belang om te weten wanneer u NIET voor de landelijke regeling in aanmerking zou komen. In een dergelijke situatie zou u dan mogelijk een beroep kunnen doen op het provinciale noodfonds. Komt u dus niet in aanmerking, geef dit dan zo snel als mogelijk aan ons door.



Afsluitend

Lange tijd leek het erop dat dorps- en buurthuizen buiten alle regelingen zouden vallen. Wij zijn iedereen die heeft meegeholpen en meegewerkt zeer dankbaar voor hun inspanningen om de zeer belangrijke functie die dorps- en buurthuizen vervullen goed onder de aandacht te brengen van de politiek. Samen hebben we het verschil gemaakt. Mei elkoar, foar elkoar.



Ook de politiek en de bestuurders zijn wij dank verschuldigd voor het besluit wat zij hebben genomen!



Met elkaar kunnen we de blik weer naar voren richten. Deze regelingen gaan een belangrijke bijdrage leveren om dorps- en buurthuizen weer toekomstbestendig te maken. Zodat de zeer belangrijke functie die zij vervullen behouden blijft.



Heel veel succes, heeft u vragen, schroom niet en neem vooral contact met ons op.



Team Doarpswurk