Laatste perceel Sneker wijk De Oudvaart verkocht

SNEEK- Met de verkoop van de grote, driehoekige bouwkavel op de hoek van de Groenedijk en de Stadsrondweg Oost is het laatste perceel in nieuwbouwwijk De Oudvaart in Sneek van de hand gedaan. Wethouder Gea Wielinga van Súdwest-Fryslân en Erik Schot en Joost van Kimmenaede van vastgoedontwikkelaar Blue Banner uit Baarn zetten vanmiddag hun handtekeningen onder de verkoopovereenkomst.