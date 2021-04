Kom ‘m ‘Verslinden’ bij Onder de Linden

SNEEK- Alles staat klaar voor Koningsdag op 27 april. Oranjekoek, kaasstengels, oranjebitter, tompoucen, bitterballen, we hebben het allemaal in huis. Dit jaar voegen we iets nieuws toe aan het traditionele lijstje: een speciaalbier! Want Restaurant Onder de Linden en het Sneker Pypke hebben de koppen bij elkaar gestoken en een fris fruitig witbier gebrouwen. Met de toepasselijke naam ‘Verslinden’. Op het etiket prijkt de leeuw, het symbool van kracht, de zon, dapperheid, het Koninklijk Wapen en onderdeel van de geschiedenis van het restaurant in Sneek.

Het was de bedoeling dat het eerste bier van de tap zou worden aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. De Koning der Nederlanden heette voorheen tenslotte niet voor niks ‘Prins pils’ en het zou voor zijn Argentijnse vrouw dé kans zijn op een verlate doch nuttige inburgering. Maar helaas, Sneek kan niet bezocht worden en ook de vrijmarkt met alle feestelijkheden eromheen vinden geen doorgaan in 2021.

Lindebloesem

Gelukkig kunnen alle zeer welkome gasten vanaf 28 april het frisse speciaalbier wel komen proeven. En genieten van het bier met speciaal voor Restaurant Onder de Linden een kenmerkende toevoeging: Lindebloesem. Een heerlijk kruid dat qua smaak aan honing doet denken en sinds de middeleeuwen bekend staat als geneeskrachtige plant. Anno nu een toepasselijk hoofdingrediënt van dit allernieuwste speciaalbier dat exclusief verkrijgbaar is in Sneek.

Maar waarom nou die leeuw op het etiket? Rond 1898 liet de leeuw op de gevel van Onder de Linden zich regelmatig horen. Als er weer een fust leeg was, kwam de koolzuurslag op de toeter achter de leeuw. En zo brulde de leeuw van Onder de Linden over de Marktstraat in Sneek. In de Sneekweek of op andere feestdagen liet men de leeuw extra vaak brullen om de concurrerende horeca jaloers te maken.

Restaurant Onder de Linden is het oudste hotel-café-restaurant van de stad Sneek. Al meer dan 200 jaar zit op deze prachtige plaats in de binnenstad een horeca-bestemming. Met nu dus een eigen speciaalbier, te verslinden op het terras in het zonnetje onder de zo kenmerkende lindebomen.