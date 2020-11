Koffiebekers laten bedrukken als ondernemer

Dit wandelende reclamebord maakt het mogelijk om het bedrijfslogo te communiceren of een specifieke boodschap. Ideaal om aan klanten te geven of gratis. Voor nog geen euro per persoon loopt er reclame rond.

Koffiebekers bedrukken: hoe werkt dat?

Het bedrukken van koffiebekers is iets dat vrij gemakkelijk is. Online zijn er allerlei bedrijven te vinden waar een ontwerp is aan te leveren, ook is het mogelijk om de drukkerij het ontwerp te laten maken.

Bij het creëren van een grafisch ontwerp, is het goed om op de specificaties te letten. Iedere drukkerij is gebonden aan specifieke kleuren en formaten, belangrijk is om daar rekening mee te houden. Dit zorgt voor een resultaat dat bij het ontwerp past.

Welk ontwerp plaats je op een koffiebekertje?

Het bedrijfslogo is een voor de hand liggend ontwerp om op een koffiebekertje te plaatsen. Toch zijn er ook andere designs om op een koffiebekertje te zetten. In tijden van COVID-19, zou je regels over afstand of hygiëne kunnen bedrukken.

Is er binnenkort een bedrijfsuitje of staat er een grote verandering te gebeuren? Ook over dit soort events is een bedrukking maken. Een koffiebekertje is het communicatiemiddel dat iedereen te zien krijgt.

Doe je een promotieactie in de buurt? Plaats dan kort op het bekertje wat jullie onderneming doet. Dit geeft de omgeving een idee wie jullie zijn en opent wellicht weer nieuwe samenwerkingen.

Hoeveel koffiebekers heb je nodig?

Iedere werknemer gebruikt ruwweg drie koffiebekertjes per dag, dit betekent dat je jaarlijks duizend koffiebekers nodig hebt voor ieder personeelslid. Bij grotere aantallen gaat de prijs van koffiebekertjes als vanzelfsprekend omlaag. Wil je besparen op de inkoop? Dan is het niet mogelijk om voor iets actueels te kiezen. De meeste organisaties gaan in dat geval vaak voor het bedrijfslogo of een korte boodschap die langer actueel blijft.