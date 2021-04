Kinderauto’s, ballenbakken en kastelen; de YouTube-wereld van onze kinderen

Meer ouders hebben dagen thuis door moeten brengen, terwijl de kinderen niet naar school konden, mochten of wilden. Dit heeft geresulteerd in situaties waarin ‘behelpen’ het nieuwe normaal werd. Het gevolg is dat kinderen veel meer gekeken hebben naar YouTube-filmpjes, streams, films, telefoons en aan het gamen geslagen zijn. Is dat bij jou thuis ook zo geweest? Dan is dit een goed moment om eens even te kijken naar hoeveel schermtijd jouw kind eigenlijk heeft op een dag.

De aangeraden schermtijd voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar is namelijk 1 uur, waar het daadwerkelijk gemiddelde tussen de 5 en 6 uur ligt. Niet alleen is dit niet gezond voor het kind zelf, het zorgt ook voor andere problemen, zoals waanvoorstellingen van de wereld om ons heen. Het is namelijk echt niet normaal dat het elke dag overal feest is, we ladingen met snoep eten en ballenbakken en kastelen in de tuin hebben staan.

De problemen met overmatige schermtijd voor (jongere) kinderen

Er zijn veel problemen met overmatige schermtijd voor kinderen. De bekende problemen, zoals te weinig bewegen, te weinig frisse buitenlucht en mogelijke problemen met de ogen uiteraard, maar ook problemen die zich meer recent geopenbaard hebben. Een verkeerde voorstelling van de wereld om ons heen staat daarbij hoog op de lijst. Dit is overigens een issue voor alle leeftijden. De schijnrealiteit op de social media, zoals Instagram en Pinterest, zorgt ervoor dat mensen van alle leeftijden het idee hebben dat zij een saai en matig leven hebben. Tja, met een filter wordt alles mooier.

Jongere kinderen zijn hier nog vatbaarder voor. Herinner jij je de pogingen om ook te vliegen na het zien van een Supermanfilm, of het proberen om die omhaal ook te maken die je op YouTube gezien hebt? Voor kinderen is het confronterend wanneer het hen niet lukt terwijl het op televisie en internet altijd goed gaat.

Minder schermtijd, hoe doe je dat?

Op internet staan tal van regels met betrekking tot de schermtijd. Een goede manier om de schermtijd daadwerkelijk te reduceren, is door het goede voorbeeld te geven én door een alternatief te bieden voor de kinderen. Zit je zelf heel de dag op je telefoon te kijken of heb je de televisie aanstaan als achtergrondgeluid? Dan maak je schermtijd normaal.

Kijk daarom eens naar manieren om het leuker te maken voor jezelf en je kind. Samen puzzelen bijvoorbeeld, samen schilderen, een lange wandeling maken in het bos, een hindernisbaan bouwen.