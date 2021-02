Kearney’s Color & Hair Design opent haar deuren in de Galigastraat

SNEEK- Midden in coronatijd de deuren openen van een kapperszaak én een Beauty Lounge, getuigt van ondernemerschap. Andrea Kearney en haar team durven het! Per 2 maart opent Kearney’s Color & Hair Design aan de Galigastraat nummer 7.

Kearney’s Beauty Lounge

Op het moment dat de deuren zich openden aan de Galigastraat 7 in Sneek is op nummer 9 Kearney’s Beauty Lounge opgericht. Dit bedrijf is onderdeel van Kearney’s Color & Hair Design. Je kunt hier terecht voor alles op het gebied van nagels, wenkbrauwen, make-up en spray tan.

Andrea Kearney, druk bezig met de voorbereidingen laat vandaag het volgende weten.

“Even een update, de verbouwing loopt uiteraard achter. Het wordt nog een pittig weekje willen we open kunnen vanaf 2 maart. Maar ach als we maar koffie, stoel en een schaar hebben toch?! Wist je dat je wel gewoon een afspraak kunt plannen voor de maand maart?”

“En wist je dat wanneer je een behandeling boekt in de kapsalon en er meteen een afspraak in de Beauty Lounge bij boekt op dezelfde dag, dat je dan standaard korting hebt op de behandelingen in de Beauty Lounge. We zullen vanavond zien wat het besluit gaat worden en of we open mogen. Wij vinden het leuk dat iedereen een afspraak maakt en zo kijken wij vooruit naar betere tijden.”

Geschiedenis Kearney’s

Kearney’s Color & Hair Design opende haar deuren op 10 januari aan het Súd 2012 te Workum. Na 9 mooie jaren in Workum en een prachtige klantenkring uit de hele provincie werd het tijd om te verhuizen.

Vanaf maart 2021 is Kearney’s te vinden in de Galigastraat 7 & 9 te Sneek. Een prachtig plekje aan de voet van het centrum. Op nummer 7 vind je de Kapsalon en op nummer 9 geheel nieuw Kearney's Beauty Lounge. Je kunt hier terecht voor alles op het gebied van nagels, wenkbrauwen, spray tan en make-up.



Kearney’s is een allround kapsalon met specialiteit op het gebied van kleur! Haarkleur heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling meegemaakt wat betreft mogelijkheden en de diversiteit aan producten. Kearney’s is daar vanaf het begin mee ingestapt en elk kwartaal volgt het team technische als wel creatieve trainingen. Uiteraard zijn we naast de kleur specialisme, allround stylisten en kun je terecht voor alles op het gebied van haar. Van een mooie geknipte coupe tot een ondersteunende permanent of een wekelijks föhn abonnement.



Elke woensdag is er een schoonheidsspecialiste aanwezig die gespecialiseerd is op het gebied van huidverbetering. Je kunt op die dag o.a. terecht voor behandelingen als Micro Dermabrasie of Micro Needling. Er wordt gewerkt met Reviderm Producten.