Kapsalon Perron 28 nu zeven dagen per week open

SNEEK- Ook kapsalon Perron 28 in de Willemstraat in Sneek heeft haar deuren weer geopend na de coronamaatregelen.

“Na 8 weken dicht te zijn geweest, zelfs 1 week eerder dan de officiële sluiting van de overheid, hebben we op het Perron niet stilgezeten en onze verplichte ‘pauze’ zo goed mogelijk benut!”

Vertel, wat hebben jullie gedaan in die periode?

“Niet alleen is de het pand van binnen en van buiten geheel gerenoveerd, er is ook een pop-up kapsalon gerealiseerd om de drukte op te vangen. Veel mensen willen natuurlijk zo snel mogelijk naar de kapper om van hun lange lokken af te zijn, en daar spelen we op die manier handig op in. De extra salon geeft ruimte aan 3 extra stoelen, naast de kapsalon die er al was. Zo is er voldoende afstand tussen klanten en is er veel loopruimte voor personeel.”

Openingstijden

“In deze tijd word je gedwongen creatief te denken dus hebben we met zijn allen besloten om 7 dagen in de week open te gaan. We waren er altijd al 6 dagen in de week,

Nu pakken we de zondag pakken er tijdelijk bij en ook verruimen we de openingstijden. We beginnen op werkdagen om 8:00 uur en stoppen om 22:00 uur. We werken uitsluitend op afspraak.”

Wat voor veiligheidsmaatregelen hebben jullie getroffen?

“Alle coronamaatregelen hebben we getroffen. Handen moeten worden gedesinfecteerd bij binnenkomst, wegwerp kapmantels, de wasbakken zijn afgescheiden. Na elke behandeling wordt de werkplek schoongemaakt en alle gebruikte materialen gedesinfecteerd. Ook hebben we mondkapjes op voorraad, gratis te gebruiken wanneer de klant dit prettiger vindt! Helaas mogen we geen lectuur neerleggen, dat zou je dus tijdelijk zelf mee moeten nemen bij een lange behandeling.”

