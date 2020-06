Kappers beleven ongelooflijk drukke week

SNEEK - Kappers hebben in drie dagen tijd evenveel afspraken genoteerd als normaal in een maand. Dat zegt de branchevereniging ANKO,die spreekt van een ‘ongelooflijk drukke’ week. Maandag mochten de kappers na twee maanden weer open en daar wordt massaal gebruik van gemaakt. Ook bij de dames- en herenkapsalon van Harm Bouclé liep het storm

“Ik ben momenteel van 8 uur ’s morgens tot ’s avonds tien uur aan het werk. En alle drie kapsters bij mij in de salon plannen zichzelf in, ik hoef niets te vragen. Het is een gekte met elkaar, iedereen wil aan het werk en we hebben het weer ‘harstikke machtich moai’.”

Om even de druk van de ketel te halen ging de woensdagavond de salon niet open. Bouclé is ook niet van plan om zondags zijn kapsalon te openen, maar hij zegt te begrijpen dat er collega’s zijn die dat wel doen.

Iedereen met elkaar

“Als je meer personeel en ruimte hebt, vind ik ook nog eens dat ze groot gelijk hebben. Perron heeft zelfs een stoel van mij geleend. Hoe mooi is het allemaal met elkaar!”

Ondanks alle ellende ziet Harm Bouclé, met een roze mondkapje, toch positief terug op de afgelopen maanden. “Uiteraard kwam er geen geld binnen en dat is natuurlijk niet aardig, maar met de dames uit de salon en hun mannen hebben we de salon helemaal opgeknapt. Echt fantastisch. We kregen bossen bloemen, chocolade en medeleven. Eigenlijk is dat nog mooier dan geld.”

Zondagavond zenuwachtig

De positief ingestelde barbier van het Kleinzand heeft afgelopen week alleen maar blijde klanten in de stoel gehad.

“Ik zal heel eerlijk zijn. Zondagavond was ik gewoon zenuwachtig dat ik weer los mocht. Ik verwachtte dat de mensen niets dan over de corona zouden zeuren, maar niemand deed dat, écht niemand. Wat mij ook opviel dat iedereen geduld had. Ik had iemand aan de telefoon die zei ‘ik hew wel 14 dagen foar lul lopen, ik kan nòch wel un week.”