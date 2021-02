Kappers: Bedankt voor het wachten

SNEEK- Vanaf volgende week mogen de kappers weer hun deuren openen, onder strikte voorwaarden. Dat zei Mark Rutte vanavond op de persconferentie. Bij Salon Bouclé op het Kleinzand in Sneek hangt een opvallende poster: Een hartje met de tekst ‘Bedankt voor het wachten’.

Sinds 15 december zijn de kappers dicht, net als alle andere contactberoepen in Nederland. En dat na 2,5 maand de schaar weer mag worden opgepakt, is een hele opluchting. Maar nu mag de zaak gelukkig weer open, onder voorwaarden. Reserveren is verplicht en er moet een check zijn op klachten. Ook moeten mondkapjes gedragen worden en waar mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden.