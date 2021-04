Jongbrein Kind- en gezinscoaching geopend in Sneek

SNEEK - Alle ballen hoog houden valt niet mee in deze tijd. Angst speelt daarbij een grote rol: je bent misschien bang om ziek te worden of anderen te besmetten.

Je maakt je zorgen om de ouderen om je heen. In sommige gezinnen zijn er door corona geldzorgen ontstaan. Bij veel gezinnen is de rek eruit.

Dat je als gezin in deze tijd meer op elkaar bent aangewezen, kan jullie dichterbij elkaar brengen. Maar ik zie ook gezinnen waarbij dit juist voor veel problemen zorgt. Er ontstaan steeds meer conflicten thuis.

Nieuw in Sneek: Jongbrein Kind- en gezinscoaching

Om gezinnen in lastige situaties te ondersteunen, zowel tijdens als buiten coronatijd, ben ik in Sneek mijn praktijk Jongbrein Kind- en gezinscoaching gestart. Mijn naam is Annetta Hoekstra-Bootsma. Ik ben getrouwd en moeder van twee jonge kinderen. Al ruim 15 jaar werk ik met kinderen en jongeren en ik ben afgestudeerd als pedagoog.

Opvoeden gaat niet altijd zoals je zou willen

Door lastige periodes in mijn jeugd en mijn ervaring als moeder weet ik als geen ander dat opvoeden en samenwonen niet altijd gaan zoals je zou willen.

Jongbrein kind- en gezinscoaching is er voor kinderen en tieners die problemen ervaren tijdens het opgroeien. Dat kan gaan om leer- of gedragsproblemen. Maar het kan ook zijn dat je kind last heeft van angsten, slecht slapen, onzekerheid, driftbuien, piekeren, faalangst, pesten, rouwverwerking, hoog-gevoeligheid, concentratieproblemen, moeilijk vriendjes kunnen maken of vage klachten als hoofdpijn of buikpijn.

Samen de situatie weer werkbaar maken

Zie je dat je kind minder gelukkig is, maar krijg je de vinger niet op de zere plek? Trekt jouw tiener zich terug en zit hij het liefst hele dagen te gamen op zijn kamer? Loop je even vast in de opvoeding of zit je met opvoedprobleem waar je niet uitkomt? Samen kijken we hoe we de situatie weer werkbaar kunnen maken. Dit kan doormiddel van 1 op 1 coaching. Maar ook een online opvoedconsult kan jou weer een beetje meer lucht geven waardoor je weer ontspannen in de opvoeding kunt staan.

Ik loop een stukje mee op jullie pad en begeleid jou en je kind bij het vinden van antwoorden op vragen die jullie hebben. Daarnaast help ik jullie je eigen kwaliteiten ontdekken, ontwikkelen en versterken.

Wil je weten wat ik precies voor jouw gezin kan betekenen? Neem contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking of kijk voor meer informatie: www.jongbrein.nl.