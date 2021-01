Johan van Delden: Mannencoach

SNEEK- Juist nu in deze akelige lockdown-tijd zijn er toch nog altijd mensen die een onderneming starten. Een van hen is Sneker Johan van Delden. Van Delden is z’n eigen life coaching praktijk aan de Simmerdyk in Sneek begonnen. Hij stelt zichzelf voor.

Een nieuw jaar, nieuwe plannen en nieuwe ambitie. Vandaag ben ik aan de Simmerdyk in Sneek mijn eigen life coaching praktijk begonnen, alleen voor mannen! Mannencoach dus. Al een hele tijd zat dat plan in mijn hoofd en nu is het werkelijkheid geworden.

Life coach

Als life coach ben ik er voor alle problemen en doelen waar je in je eentje niet uitkomt. En dat kan heel breed zijn: van relatieproblemen, tot geen energie meer hebben, tot gewoon even alle shit eruit gooien. En alles wat er tussenin zit.



Maar ik ben ook bedrijfscoach, waarbij ik ondernemers help om sneller hun zakelijke doelstellingen te bereiken. Hoe bepaal je eigenlijk doelen? Hoe zet ik innovatieve ideeën om in concrete producten, hoe zet ik mijn strategie nu om naar executie? Dat zijn slechts enkele vragen waar we een antwoord op gaan vinden.



Kijk op www.johanvandelden.nl om te lezen wat ik precies doe en waarom ik er alleen voor mannen ben.



Kijk ook op mijn eigen facebookpagina van De MannenCoach:

https://www.facebook.com/demannencoach

.