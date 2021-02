‘It giet oan’... Finzie Sneek breidt uit!

SNEEK - In 2018 heeft Jitske Dijkstra Finzie Sneek opgericht. Sinds die tijd weten steeds meer klanten de weg naar Finzie Sneek te vinden. Daarom is het nu hoog tijd voor uitbreiding!

Per 1 maart a.s. start Jeltsje Posthuma als financieel coach bij Finzie Sneek. Samen bundelen Jitske en Jeltsje hun krachten om Finzie Sneek verder uit te bouwen. Ze bevinden zich op bekend terrein. Jitske en Jeltsje waren namelijk jarenlang collega's bij o.a. Rabobank en werkten samen als zelfstandig financieel adviseur. Beide staan ze voor een betrokken en persoonlijke benadering. Uiteraard met Friese nuchterheid.

Komt die éne woning voorbij? Is het tijd voor een verbouwing? Of wil je je bestaande hypotheek aanpassen? Bel Jitske of Jeltsje. Zij geven je graag advies op kantoor óf online via een videogesprek. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Jitske: 06-33595459

Jeltsje: 06-18254413