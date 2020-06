It Foarûnder opent het seizoen met Sail-in

SNEEK - Over een week is het zover! Dan opent It Foarûnder op het Starteiland het seizoen met de Sail-in 2020!

Van 21-24 mei is het restaurant geopend voor afhaal tussen 12.00 - 19.00 uur. De vroege vogels kunnen vanaf 10.00 uur terecht voor koffie & taart to go!

Vanaf vandaag volgt er iedere dag om 17.00 uur een update over deze bijzondere Sail-i. Die update is te lezen op de fb-pagina van It Foarûnder en iedereen kan de activiteiten ook volgen via @foarunder_starteiland op Instagram.