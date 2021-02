‘Innovatie’ is thema Ondernemersprijs 2021 in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Het thema voor de Ondernemersprijs 2021 in Súdwest-Fryslân is ‘Ynnovaasje, fernije foar in bettere takomst’. Wethouder Bauke Dam (Economische Zaken) maakte dit maandag bekend tijdens de online ondernemersavond ‘Perspectief voor de toekomst’.

Aan de digitale bijeenkomst werd deelgenomen door bijna tweehonderd ondernemers. “Om als bedrijf toekomstbestendig te zijn moet je snel kunnen schakelen en blijven vernieuwen”, zei Dam. “Afgelopen jaar is nog eens benadrukt hoe belangrijk dit is.”

De wethouder stelde dat veel bedrijven in 2020 een beroep hebben gedaan op hun innovatieve vermogen. “Met de Ondernemersprijs willen we extra aandacht vragen voor dit belangrijke thema”, zei hij. “We zetten graag de meest innovatieve bedrijven in het zonnetje. Door de mooie voorbeelden te laten zien hopen we ook andere ondernemers te inspireren.”

De Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân is in 2019 ingesteld. Meester Nautic uit Sneek werd in 2019, met als thema ‘sociaal ondernemerschap’, de eerste winnaar. In 2020 is de prijs door de Coronapandemie niet uitgereikt.

Ken jij of heb jij een innovatief bedrijf in Súdwest-Fryslân? Meld dit bedrijf dan aan voor de Ondernemersprijs 2021. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.sudwestfryslan.nl/ondernemersprijs

Bekijk hier het filmpje van de Ondernemersprijs 2021.