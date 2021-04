ING-kantoor Oppenhuizerweg sluit voorgoed de deuren

SNEEK- Het ING-kantoor aan de Oppenhuizerweg 2 heeft vandaag voorgoed de deuren gesloten. In een verklaring schrijft de bank o.a.: “Steeds meer klanten kunnen en willen hun bankzaken online regelen en daardoor zien wij dat er steeds minder klanten naar dit kantoor komen.”

Het dichtstbijzijnde ING-kantoor is nu de Koornbeursweg 1 in Heerenveen. De dichtstbijzijnde geldautomaat vind je via de locatiewijzer op geldmaat.nl. ING-servicepunt

“Vanaf 12 april 2021 kun je terecht bij BRUNA, Oosterdijk 11 in Sneek. Hier kun je zelf online je bankzaken regelen en als je dat wilt, helpen we je ook met het installeren van de Mobiel Bankieren App. Voor je dagelijkse bankzaken kun je hier natuurlijk ook terecht", aldus een woordvoerder van de bank.