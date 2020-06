In september opnieuw Werkfestival Súdwest Fryslân

SNEEK- We hebben positief nieuws! In navolging op de succesvolle editie van 2019 is er op zaterdag 19 september 2020 een nieuwe editie van het Werkfestival! De roep om onderling te verbinden en lokaal samen te werken is groot. Vanuit die wens wordt Werkfestival Súdwest Fryslân 2020 georganiseerd. Hiermee willen we op een positieve wijze zichtbaar zijn voor ondernemers onderling, werkzoekenden, studenten en inwoners van de gemeente Súdwest Fryslân.

Elkaar meer lokaal opzoeken, laten zien wat we te bieden hebben aan bedrijvigheid en vraag en aanbod afstemmen op het gebied van werknemers en werk (opdrachten). We richten ons met deze editie van het Werkfestival niet alleen op Sneek maar op geheel Súdwest Fryslân.

Stel je bedrijf open of presenteer je op één van de branchepleinen

Op zaterdag 19 september van 10.00 – 16.00 stellen ondernemers in Súdwest Fryslân hun bedrijf open of presenteren zich op één van de branche pleinen. Het is een prachtige kans om uw branche, vacatures en opleidingen onder de aandacht te brengen en daarmee direct in contact te komen met werkzoekenden, studenten of stagiaires. Bedrijven en organisaties zetten zich hiermee in de spotlight en enthousiasmeren toekomstige werknemers over hun branche. Daarnaast is het een uitgelezen kans om medewerkers en hun familie, geïnteresseerden, klanten en leveranciers een inkijkje achter de schermen te bieden bij een collectief van bedrijven uit Súdwest Fryslân. Voorafgaand aan het Werkfestival SWF zijn er een tweetal inspirerende bijeenkomsten die in het teken staan van 'doorpakken' en 'verbinden'.

Kennispleinen per branche

Dit jaar is er geen groot Festivalplein maar zijn er kennispleinen. Deze pleinen zijn per branche/sector en te bezoeken bij enkele van de deelnemende bedrijven/organisaties in de betreffende branche. De nieuwe editie krijgt hiermee een iets andere opzet dan vorig jaar. In de uitvoering houden we rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM.

Bezoek hier de website voor aanvullende informatie en meld je bedrijf aan! https://werkfestivalsneek.nl/inschrijven/