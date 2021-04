In de rij voor eerste terrasje 2021

SNEEK- Vol gas naar het Sneker terras! En daar werd gehoor aan gegeven. Klokslag 12.00 uur gingen vandaag ook in Sneek de terrassen weer open. Onder werkelijke ideale weersomstandigheden konden de eerste drankjes na maanden op de terrassen genuttigd worden.

Even voor 12.00 uur stonden er op sommige plaatsten al mensen in de rij te wachten op het heugelijke moment. Uiteraard is terrasbezoek nog aan de nodige restricties gebonden, maar aan de horeca zal het zeker niet liggen. De terrassen zijn allemaal coronaproof ingericht!