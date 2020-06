In coronatijd VIP-rondleidingen bij de Weduwe Joustra

SNEEK- Omdat het coronavirus helaas nog steeds onder ons is heeft de Weduwe Joustra besloten om deze zomer nog geen groepen te ontvangen op de ‘museumzolder’ van het bedrijf aan het Kleinzand.

Omdat we onze locatie, sfeer en producten graag met anderen delen is er een ontzettend leuk nieuw initiatief ontstaan. Vanaf heden biedt de Weduwe VIP-rondleidingen aan voor 2 personen. Ze zijn te boeken van maandag tot en met zaterdag. Wel vooraf even reserveren!

Beerenburgbonbon

Onder het genot van een kopje koffie of thee en een Beerenburgbonbon, vertellen medewerkers de historie van het ontstaan van de Beerenburg in Sneek. Vervolgens een rondleiding door het pand naar de distilleerderij, waar ook de nodige uitleg wordt gegeven. Tot slot een proeverij van de producten met een goed stuk kaas en droge worst met Beerenburgkruiden. Ook mag er na afloop één fles naar keuze mee t.w.v. €15,-.



De kosten voor deze zeer persoonlijke tour zijn €50,- totaal.