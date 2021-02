In Corona-tijd naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika?

Deze klinieken in Zuid-Afrika bieden een veelzijdige aanpak die zowel individuele therapie, als groepstherapie omvat voor een breed scala aan verslavingsgerelateerde aandoeningen.

Maar is het momenteel mogelijk om naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika te reizen? En wat kun je allemaal verwachten van afkicken in Zuid-Afrika? Hier vind je alle antwoorden.

Kun je tijdens Covid-19 naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika?

Cliënten uit klinieken van over de hele wereld, met name Europese landen als het VK en Nederland, komen al decennia naar Zuid-Afrika voor verslaving en geestelijke gezondheidszorg. Met een aantal programma's om uit te kiezen, krijg je het voordeel van een hoogwaardig behandelprogramma in combinatie met ervaringen en weersomstandigheden van de omgeving in Zuid-Afrika die behoorlijk bevorderlijk zijn voor de behandeling.

Vanwege de huidige pandemie zullen sommigen denken dat het lastiger is om naar Zuid-Afrika af te reizen, maar het is op het moment van schrijven wel degelijk mogelijk. Omdat de wachttijden in Nederland in de verslavingszorg hard oplopen, kan het zelfs een goede optie zijn voor een snelle opname.

Hoe zijn de behandelingen bij een verslavingskliniek in Zuid-Afrika?

Zuid-Afrikaanse revalidatiecentra bieden verbazingwekkende natuurlijke schoonheid en prachtige ervaringen die nergens anders ter wereld beschikbaar zijn. Zou dit de reden kunnen zijn waarom afkicken in Zuid-Afrika van een verslaving een toonaangevende internationale bestemming is voor verslavingsbehandeling en herstel van middelenmisbruik?

Verslavingszorgverleners in Zuid-Afrika bieden behandelingen in klinieken van hoge kwaliteit en unieke excursies tegen een betaalbare prijs. De ‘South Africa Experience’ die door veel revalidatiecentra wordt aangeboden, is niet alleen een opwindend avontuur - het is ook gunstig voor hulp bij verslavingen! Er gaat niets boven het aanschouwen van prachtige dieren in hun natuurlijke habitat om jezelf in het huidige moment te brengen en echte veranderingen aan te brengen in je ‘mentale ruimte’.

Exclusieve revalidatieklinieken met programma's in Zuid-Afrika die zijn ontworpen om hulp bij stress, angst, depressie en burn-out te behandelen in luxe retraites met 5-sterrenfaciliteiten, gebruiken vaak intensieve één-op-één evidence-based therapieprogramma's met opties voor het behandelen van gelijktijdig voorkomende aandoeningen en dubbele diagnose. Deze hoogwaardige hulpprogramma's in Zuid-Afrika zijn echt aangepast aan de behoeften van elke gast (sommige meer dan andere).

Wat zijn de kosten als je naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika gaat?

Zuid-Afrika is ook een van de meest betaalbare opties voor luxe revalidatie wereldwijd, met behandeling in Zuid-Afrika voor een fractie van de kosten van Amerikaanse en Europese revalidatiecentra.

Er is geen vaste prijs voor behandelingsopties in een kliniek om af te kicken. De kosten van de behandeling in een afkickkliniek voor een verslaving variëren van patiënt tot patiënt, afhankelijk van wat elke patiënt nodig heeft aan behandeling, verblijfsduur en professionele diensten in de kliniek. Let wel, in veel gevallen vergoed de verzekering het verblijf in een afkickkliniek, met uitzondering van het vliegticket. Als je op zoek bent naar een privékliniek, dan voldoe je alle kosten zelf.

Verschillende factoren kunnen de kosten van afkicken in Zuid-Afrika beïnvloeden, waaronder:

Voorzieningen in de afkickkliniek

Deze kunnen vele factoren omvatten die het herstelproces ondersteunen, zoals gastronomische gerechten in de kliniek, privékamers, dierentherapie, acupunctuur, massage en yoga.

Lengte van het programma in de afkickkliniek

De kosten van een behandelprogramma in Zuid-Afrika worden voornamelijk bepaald door de duur van het verblijf. Tijdens je intakegesprek bespreekt een counselor hoeveel tijd je in de behandeling aanbevolen voor je beste kans op genezing van de verslaving op lange termijn.

Plaats van de afkickkliniek

Voorzieningen in een luxueuze omgeving of ander land kunnen meer kosten dan traditionele behandelcentra in je eigen omgeving. Reizen naar de faciliteit kunnen ook in de kosten worden meegerekend, vooral als het ver van huis is. In je omgeving thuis hoef je natuurlijk niet ver te reizen.

Soort programma van de afkickkliniek

Intramurale programma's kosten vaak meer dan poliklinische programma's, aangezien cliënten in de instelling verblijven, die in veel gevallen te allen tijde bemand is met medische en behandelaars.

Al deze kosten lijken misschien ontmoedigend, maar men moet rekening houden met de cumulatieve kosten die een aanhoudende verslaving mogelijk met zich meebrengt.

Wat gebeurt er na een behandeling in het buitenland?

De eerste stap bij een nieuwe start in Nederland wanneer je na herstel aan je nieuwe levensstijl begint, vindt plaats in je hoofd en hart: een positieve houding behouden.

Veel herstellende verslaafden zien over het hoofd dat wat je denkt uiteindelijk wordt wat je doet, en wat je doet, is wie je na verloop van tijd wordt. Om je nieuwe, gezonde en nuchtere levensstijl te behouden, moet je dus eerst aan jezelf denken als een succesvol herstellende verslaafde.

Sluit een pact met jezelf dat je, wat er ook gebeurt, hoe moeilijk het ook wordt, je niet terugtrekt. Je houdt vast aan je nieuwe manier van leven en je plan voor het leven. Hoewel je oude levensstijl misschien lonkt, is niets de moeite waard om terug te keren naar je drugsverslaving en je nuchterheid te verliezen. Kiezen voor herstel is kiezen voor het leven.

Naarmate het herstel vordert en het einde van een revalidatieprogramma nadert, zal het personeel van de afkickkliniek met de patiënt samenwerken om een passend nazorgplan te ontwikkelen. Dit kan, indien nodig, een combinatie van steungroepen, doorlopende therapie en sobere woonarrangementen omvatten.