“Ik denk dat wij als speedboot in de beleggingsmarkt kunnen fungeren”

SNEEK - Het is één van die heerlijke winterdagen in de tweede week van februari als we een voet over de drempel zetten bij het bedrijf Fier Vermogensbeheer aan de Hege Dyk 1 in Sneek. Onder het genot van een kop koffie en een lekkere brownie zijn we aangeschoven - op anderhalve meter afstand - in het kantoor van de drie mannen achter Fier Vermogensbeheer. Wie zijn de mannen van Fier, die sinds januari van dit jaar een eigen beleggingsonderneming in Sneek runnen? Die vraag willen Thijs van Keimpema, Johan IJsbrandy en Bram Bakker best beantwoorden.

Maar allereerst: waar staat Fier Vermogensbeheer voor?

Thijs van Keimpema trapt af. “Fier Vermogensbeheer heeft aandacht voor de klant, staat voor menselijkheid. Wij luisteren goed naar wat de klant wil, dat vinden we het allerbelangrijkste. De menselijke maat. Samen met de klant bouwen wij een goede portefeuille, daar komt het in de praktijk wel op neer”, weet Thijs.

Compagnon Bram Bakker knikt instemmend. “Wij zijn laagdrempelig en voelen ons verantwoordelijk; we beleggen met het geld van onze klanten. Dat realiseer ik mij elke dag. Klanten zijn geen nummers; we hebben geen keuzemenu’s. Mensen kunnen hier naar binnen lopen wanneer ze dat willen. Dat is het grote verschil tussen de banken en Fier Vermogensbeheer.”

Johan IJsbrandy weet waar het gedachtengoed van zijn twee collega’s vandaan komt. “Binnen de organisatie van onze vorige werkgever waren die keuzes niet meer waar te maken. Nu wij eigen baas zijn kunnen we dat motto weer hanteren. Dichtbij en betrokken.”

Korte geschiedenis

Die ‘vorige werkgever’ is de Rabobank. Alle drie mannen hebben een achtergrond bij de Rabobank en beleggen zit eigenlijk wel in hun DNA. Johan en Bram kennen elkaar al vanaf 2007 toen ze bij de Rabobank in Sneek werkten. Toen de beleggingsafdeling van de Rabobank opereerde vanuit Team Fryslân, nu twee jaar geleden, kregen de beide Snekers contact met Thijs.

Juist in deze coronatijd toont het drietal lef om te starten met een eigen onderneming. Op 16 december 2020 werd Fier ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in januari 2021 kon Fier los in een modern kantoorpand aan de Hege Dyk.

Waarin onderscheidt Fier Vermogensbeheer zich van andere vermogensbeheerders?

“Ik denk dat wij min of meer als speedboot in de beleggingsmarkt kunnen fungeren”, vertolkt IJsbrandy de strategie van Fier Vermogensbeheer. “De meeste vermogensbeheerders zijn vaak logge olietankers. Voordat die een bepaalde richting op gaan, duurt het vaak een eeuwigheid. Wij kunnen heel snel schakelen, als wij kansen zien kunnen we daar rap op inhaken.”

Bram Bakker vult aan. “Toen ik startte op de beleggingsafdeling bediende ik klanten vanaf 80.000 euro. Dat werd twee ton, drie ton. En nu is het vanaf vijf ton. De vijver werd steeds kleiner, terwijl ik een vermogen van 100.000 euro veel geld vind. Er is geen grootbank meer waar je een eigen beleggingsadviseur krijgt onder de vijf ton. Met andere woorden: óf mensen moeten het online door een computer laten doen, óf ze moeten zelf gaan beleggen. Samen met een beleggingsspecialist is bijna nergens meer mogelijk. Wij bieden dat wel aan; daar onderscheiden wij met Fier Vermogensbeheer.”

Beleggen in videogames en e-sports

Gaming is anno nu een miljardenbusiness geworden, volgens het drietal, en de groei gaat nog steeds door. Beleggen in gaming aandelen is bij Fier Vermogensbeheer dan ook een thema.

Johan IJsbrandy: “Wij spelen in op een trend. Als je ziet welke boost gaming in coronatijd heeft, dan is dat gigantisch.” IJsbrandy is van de drie het meest thuis in deze vorm van beleggen. “De gamingmarkt in China is al vele malen groter dan in Amerika en Europa. Wij haken in op die omzetboot. Overigens maar weer een heel klein stukje in de technologie. Juist dat stukje pakken wij er met Fier Vermogensbeheer tussenuit, omdat wij denken dat er een specifiekere groei in ligt. Dat is gaming, maar we zitten ook in cyber security, het beveiligen van computers, en zorgen dat het internetbankieren veilig is. Het zijn typisch van die thema’s waar wij van Fier Vermogensbeheer op inhaken.”

Thijs van Keimpema (48)

Thijs is geboren en getogen in Gytstjerk, vader van drie dochters. Voetbalt in z’n vrije tijd nog altijd. Tot december werkzaam geweest als gecertificeerd beleggingsspecialist bij de Rabobank. Deed een hbo-opleiding management, economie en recht. Ziet beleggen niet alleen als werk, maar ook nog altijd als zijn hobby. Beleggingsmotto: je winsten laten lopen en de verliezen moet je beperken.

Bram Bakker (48)

Bram is geboren in Groningen, maar getogen in Scharnegoutum en Sneek. Woont nu met vriendin Monique en tweelingdochters in Wommels. Ging na de middelbare school bij de Koninklijke Marine, werkte vervolgens onder andere als bedrijfsleider bij schoenenzaak Ziengs. Later Rabobank-kantoordirecteur in Wommels. In de avonduren zijn heao-diploma behaald en sinds 2007 gecertificeerd beleggingsspecialist. Bram z’n beleggingsmotto: beleggen doe je goed gespreid en voor de lange termijn, speculeren op de korte termijn geeft vaak financiële pijn.

Johan IJsbrandy (48)

Johan is een rasechte Sneker, geboren en getogen. Als heao-student was hij een jaar in Amerika waar het beleggingsvirus hem te pakken kreeg. Een bezoek aan de Future Beurs van Chicago was voldoende. Toen Johan die hectiek zag, handelaren schreeuwend in fel gekleurde jasjes, dacht hij: “In die wereld wil ik werken.” Johan werkte vanaf 1996 in de beleggingssector, eerst bij de Friesland Bank om kort voor de overname naar de Rabobank in Sneek te verkassen. Johan zijn beleggingsmotto: tijd is je vriend, impulsiviteit de vijand.

Meer weten? Zie ook op de website: www.fiervermogensbeheer.nl

Tekst: Henk van der Veer

Foto’s: Laura Keizer Fotografie