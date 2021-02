HorecaEvenTT 2021, geannuleerd vanwege corona

Onder meer het organiseren van evenementen is op basis van de coronamaatregelen tot nader orde uitgesteld. Dat betekent voor HorecaEvenTT dat de organisatie op zo’n korte termijn niet meer haalbaar is, stel dat ze over enkele wel groen licht zou krijgen. De optie om HorecaEvenTT nogmaals te verplaatsen naar later dit jaar, is voor de organisatie niet aan de orde. Ten eerste blijft de ontwikkeling van de coronamaatregelen onzeker; daarnaast is de kalender dit najaar al vrij vol met andere (uitgestelde) horecabeurzen die dan inmiddels gepland zijn.

Dertiende editie



Met jaarlijks circa 500 standhouders, 15.000 bezoekers en 150 culinaire wedstrijddeelnemers zou HorecaEvenTT dit jaar haar dertiende editie beleven. Voor organisator Jan Vlap is het besluit tot annulering dan ook teleurstellend: “Als organisatieteam vinden wij het ontzettend jammer dat we deze editie van HorecaEvenTT dit jaar niet kunnen laten doorgaan. Anders waren we nu in volle voorbereiding geweest, in samenwerking met alle standhouders en overige deelnemers. Nu ligt alles noodgedwongen stil. Natuurlijk snappen wij het overheidsbeleid rond de gezondheidsrisico’s, maar tegelijk zien wij ook dat veel ondernemers in onze sector het zwaar hebben.”



Gasten snel weer laten genieten



Jan Vlap hoopt daarom dat de coronamaatregelen snel en verantwoord versoepeld kunnen worden. “Want ook dit jaar hadden we als beursorganisatie en partners weer zoveel nieuws en innovatiefs willen presenteren. We werken immers allemaal samen aan een doel: de horecawereld haar gasten laten proeven en genieten van alle mooie producten die we te bieden hebben. In 2022 hopen we als beursorganisatie dat met elkaar weer te doen.”