Hoe moet je je muur behangen?

INGEZONDEN - Als je constant tegen een kale muur aankijkt in je huis dan is de kans groot dat er een moment komt waarin je heel graag hier iets aan wilt gaan doen.

Dit zou je dan kunnen doen met het behang dat je via https://www.photowall.nl/behang kunt kopen. Natuurlijk moet je dan alsnog wel de wand behangen. Hier kun je in principe een specialist voor inschakelen, maar het is ook zeker mogelijk om dit klusje zelf te doen. Wel heb je hiervoor een aantal benodigdheden nodig, wat je in dit artikel kunt lezen. Ook zal een stappenplan uitgelegd worden voor het behangen van een muur.

Benodigdheden

Het is ontzettend vervelend als je al begonnen bent met een klusje en er dan ineens achter komt dat je nog niet alle benodigdheden hebt gekocht. Het is dan zaak om nog snel naar een bouwmarkt te gaan, wat tijdens de lockdown natuurlijk nogal lastig is. Het is dan ook van belang om voordat je begint met het behangen van een muur alle benodigdheden al in huis te hebben. Deze producten kun je gelukkig allemaal online kopen bij een webshop, waarbij je het volgende lijstje aan artikelen zeker aan moet schaffen: afsteekmes, behangborstel, behangersrolletje, behangstripper/afstoomapparaat, breekmes, papborstel, plaktafel, schaar, schietlood met smetlijnmolen/waterpas en trapladder. Heb je inmiddels al deze benodigdheden in huis? Je kunt dan beginnen met het behangen van een wand!

Stap 1

De eerste stap bestaat uit het voorbereiden van de klus. Zo moet je de kamer zo leeg mogelijk maken, terwijl je ook de vloer en de meubels moeten afdekken. Vervolgens meet je de breedte van de wanden die je moet behangen. Zijn je kamers circa 240 centimeter hoog? Je hebt dan voor elke twee meter een rol behang nodig. De ondergrond hiervan zal voldoen als het behang bestaat uit één behanglaag, terwijl het ook volkomen vlak moet zijn. Daarnaast moet het goed vastzitten en schoon zijn. Is dit niet het geval? Verwijder de oude laag dan eerst, wat ook onderdeel is van de voorbereiding. Je moet daarnaast ook alle schroeven, spijkers, haken en afdekplaten verwijderen voordat je kunt beginnen met het behangen van de muur.

Stap 2

Nadat je je klus hebt voorbereid kun je verder gaan naar de tweede stap. Dit bestaat uit het inlijmen en het snijden van het behang. Eerst moet je namelijk de banen behang op kamerhoogte snijden, wat je moet doen op 8 tot 10 centimeter van de rol. Vervolgens kun je dit dan omgekeerd op de plaktafel leggen. Pak de lijm er nu bij, wat je eerst aan moet maken volgens de handleiding. Op twee derden van de baan moet je in de lengterichting en in het midden de lijm aanbrengen. Je moet bovendien proberen om dit zo gelijkmatig mogelijk te verdelen. Zorg er daarnaast ook voor dat de randen van de banen behang goed vastzitten. Vouw het ingesmeerde deel dubbel om het papier makkelijk te verplaatsen.

Stap 3

Je kunt nu daadwerkelijk beginnen met het behangen van de muur, wat je het beste kunt doen bij de hoek die je direct ziet als je de ruimte binnenkomt. Heb je een behang met een uitgesproken print? Begin dan in het midden van de wand. Als je toch bij de hoek begint dan moet je op 50 centimeter van de hoek een streep zetten. Vanaf dat punt zet je met je potlood en schietlood een loodlijn op de wand. Pak nu een trapje erbij en pak de buitenste punten van de eerste baan vast. Laat de baan vervolgens voorzichtig zaken om het daarna strak tegen de loodlijn te plaatsen. Je moet nu de baan van boven naar beneden wrijven en daarna van het midden naar de zijkanten. Klop het behang met een borstel in de hoek.

Stap 4

Het is natuurlijk ook van belang dat het behang naadloos aansluit. Om dit te kunnen doen moet je op ongeveer 1 millimeter afstand van de eerste baan de nieuwe baan aanbrengen. Het behang zal namelijk vanzelf uitzetten doordat je het uitwrijft met de uitwrijfborstel. De gaten zullen zo dus gestopt worden. Ook de hoeken moet je perfect laten aansluiten. Dit doe je door het behang voorzichtig te drukken of kloppen in de hoek tussen de muur, plafond, kozijn of plint. trek de baan voorzichtig los en knip dan het behang af op de vouw. Druk het vervolgens weer vast. Bij de wandcontactdozen moet je het behang er zachtjes tegenaan drukken. Trek het vervolgens terug naar achter. Je zult nu de contouren in het behang zien, zo kun je het eenvoudig uitsnijden.