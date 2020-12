Hoe kunnen prototypes gemaakt worden?

INGEZONDEN - Rapid prototyping is de beste manier als je snel producten wilt creëren. Je maakt hierbij gebruik van de laatste technologische ontwikkelingen, waarbij je onder meer kunt denken aan CAD en CAM. CAD staat hierbij voor Computer Aided Design, terwijl CAM de afkorting is van Computer Aided Manufacturing.

Zulke programma’s zullen je helpen om een prototype te ontwerpen, maar ook om dit object klaar te maken voor de productie. Het produceren van het prototype kan gedaan worden op een paar verschillende manieren met behulp van een gespecialiseerd bedrijf. Zij bieden diverse productiemethoden aan waarmee je dus ook een prototype kunt laten maken. Hieronder vind je de twee meest gebruikte technieken voor dit doeleinde. Alvast een voorproefje, dit zal 3D printen en CNC manufacturing, wat onder meer uit CNC frezen en CNC verspanen bestaat, zijn.

3D printen

Als je de keuze hebt gemaakt om rapid prototyping te gebruiken voor het creëren van een prototype dan zul je al snel zien dat er meerdere methoden zijn om je ontwerp tot leven te brengen. Toch wordt er vaak gekozen voor 3D printen. Dit komt doordat de 3D printers het snelst zijn in het maken van een tastbaar product. Toch is het additive manufacturing niet altijd de beste optie. Het hangt namelijk heel erg van het doel van het prototype af. Alsnog valt de keuze vaak op de 3D printer, waarbij je natuurlijk ook moet kiezen welke techniek je zult gebruiken. 3D printen is namelijk een parapluterm voor diverse 3D print technologieën. Ook zijn er veel verschillende materialen die je kunt gebruiken, maar vaak zal een prototype gemaakt worden van een soort plastic.

CNC frezen

Plastic prototypes zijn in principe prima, maar dit is zeker niet altijd het geval. Het zou namelijk best kunnen dat je een onderdeel wilt maken die beslist van een soort metaal gemaakt moet worden. Het is dan beter om een metalen prototype te maken met behulp van een CNC freesmachine. Dit komt onder meer doordat de kans groot is dat dit goedkoper is dan het 3D printen van metaal. Bovendien kan het ook zorgen voor een beter resultaat. Bij het CNC frezen staat CNC natuurlijk voor Computer Numerical Control, wat eigenlijk betekent dat een computer dit productieproces uitvoert. Dit doet het met behulp van een instructie genaamd de G-code. Deze data wordt dus door de CNC freesmachine gebruikt om het prototype van metaal te kunnen produceren.