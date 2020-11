Hoe kun je een steentje bijdragen aan verbetering mode-industrie?

SNEEK- Wendy ten Cate en Martha Dijkstra zijn de oprichters en eigenaresses van het kledingmerk Thursdays, gevestigd in Friesland. Ze hebben elkaar leren kennen gedurende hun studie aan TMO Fashion Business School te Doorn. Naast hun passie voor mode delen ze dezelfde Friese roots, dit leidde al snel tot een hechte vriendschap. Donderdagavond werd hun vaste avond, ze aten samen en fantaseerden over de toekomst, een eigen modelabel opstarten was hun grote droom.

Nadat ze afstudeerden, verhuisden ze allebei naar Amsterdam om aan hun nieuwe carrières te beginnen. De donderdagavond traditie bleef in stand en na vele donderdagen dromen, brainstormen en fantaseren ontstond een gezamenlijk businessplan. Mei 2019 zijn ze gestart met een Instagramaccount en al snel volgde een webshop die zich snel uitbreidde.

Concept Thursdays

Na een tijd hard werken in Amsterdam vonden ze het beide tijd om weer terug te gaan naar hun Friese roots. Inmiddels was Thursdays zo gegroeid dat ze meer tijd en ruimte nodig hadden om weer verder door te kunnen groeien. Het concept van Thursdays heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een duurzaam concept welke goed aansluit op hun volgers. Nu ze steeds meer volgers krijgen en dus meer invloed hebben, vinden ze het extra belangrijk om het goede voorbeeld te geven.

Ze zijn op reis gegaan om fabrieken te bezoeken en selecteren, er wordt alleen samengewerkt met fabrieken waarvan ze zeker weten dat er op een eerlijke, duurzame en sociaal verantwoorde manier geproduceerd wordt. Daarnaast maken ze zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen en proberen ze de consument bewust te maken van alles wat er in de mode-industrie gebeurt. Zo geven ze onder andere inzage in de opbouw van hun prijskaartjes, de consument kan precies zien wat een kledingstuk gekost heeft en wat de marge is.

Momenteel zijn ze druk bezig met de verdere groei van het modelabel. Ze hebben een aantal nieuwe, online verkooppunten geïntroduceerd, zijn een samenwerking met het Friesland College aan het uitrollen zodat er ook lokaal geproduceerd kan worden en daarnaast zijn ze bezig met het inrichten van een pop-up winkel in Sneek. Ze vinden het leuk om continu in beweging te blijven en nieuwe, verrassende samenwerkingen aan te gaan. Ze zijn ervan overtuigd dat deze duurzame en collectieve manier van ondernemen ervoor zorgt dat ze nog steeds elke maand blijven groeien.

Pop-up

De pop-up in Sneek zal een wintereditie betreffen, ze zullen de laatste weken van 2020 op het Grootzand 12 in Sneek te vinden zijn. De winkel zal 21 november a.s. worden geopend zodat iedereen de nieuwe collectie kan komen bekijken en passen. Blok één is sinds september online verkrijgbaar maar blok twee is net een aantal dagen geleden gelanceerd.

Ze hebben naast de kledingstukken een aantal leuke lifestyle kleinigheidjes toegevoegd aan de collectie zodat iedereen ook voor cadeautjes bij hen terecht kan. Ze beseffen zich dat niet iedereen dit jaar de feestdagen zoals gebruikelijk kan vieren en bieden daarom een bezorgservice en privé shoppen aan. De cadeautjes kunnen zowel online als offline uitgezocht worden en zij zorgen ervoor dat het leuk ingepakt wordt en met een handgeschreven kaartje met jouw gepersonaliseerde tekst afgeleverd wordt op het juiste adres.

Je kunt bij Thursdays terecht om alvast heerlijk in de sfeer van de feestdagen te komen, om je outfit samen te stellen en om cadeautjes voor al je geliefden te scoren. Om het helemaal af te maken zijn ze weer een aantal samenwerkingen met lokale collega-ondernemers aangegaan.

Zo hebben de dames voor de inrichting gebruik gemaakt van vintage meubels van Vrolijck Vintage en Antiek, bijna alle meubels in de pop-up winkel zijn dus te koop. Ook zal Miranca Zijlstra, eigenaresse van Miracels, bij hen aanwezig zijn in de pop-up. Zij zorgt ervoor dat iedereen met prachtig verzorgde en gelgelakte nagels de feestdagen in kan gaan. Kortom, deze winkel vol beleving is zeker een bezoekje waard en zal voldoen aan alle maatregelen zodat iedereen veilig en zorgeloos kan winkelen.