Hoe houden we het spannend in tijden van Corona?

We zitten massaal thuis. Soms in vrijwillige sociale isolatie, soms zelfs in quarantaine wegens onze gezondheid. En dat vele thuiszitten, brengt weer andere zaken met zich mee. Misschien heb je kinderen thuiszitten die je nu zelf moet lesgeven, misschien moet je dat doen onder het thuiswerken. Misschien heb je een vitaal beroep en werk je harder dan ooit. Misschien heb je een partner en zit je de hele dag op elkaars lip. Misschien ben je single en komen de muren op je af. Deze situatie vraagt veel van ons; zowel lichamelijk als mentaal. Zeker ook wat betreft intimiteit. De vraag is hoe houd je het leuk in tijden van Corona?

Ben je single? Bekijk onderstaande tips

Ben jij single? Dan staat jouw date-leven nu sowieso op een laag pitje. Tuurlijk; swipen naar links en naar rechts kan nog steeds, maar een echte date zit er nu even niet in. Dat een lichamelijke date nu even niet mogelijk is, is wel heel goed voor je creativiteit. Probeer de mogelijkheden van social media en de huidige techniek. Appen kan sowieso, maar videobellen is nog een stuk spannender. Je kunt ook juist weer old school de telefoon pakken en gewoon bellen. Super verfrissend eigenlijk om alleen elkaars stem te horen en te fantaseren hoe de ander eruit ziet…Leer elkaar kennen door elkaar uitdagende vragen te stellen. Klikt het over de telefoon? Misschien is telefoonflirten dan iets voor jullie. Je hoeft niet gelijk all the way te gaan, maar verleid elkaar met alleen je stem en woorden. Deel je fantasieën met de ander en bouw de spanning op door intieme details met elkaar te delen. Wanneer deze periode dan weer voorbij is, dan is de spanning tussen jullie zo enorm opgebouwd dat de vonken er waarschijnlijk meteen vanaf vliegen! Vergeet in deze stressvolle tijd vooral jezelf niet. Zelfbeminning is een hot topic en niet zonder reden! Liefde voor jezelf is onmisbaar en jezelf verwennen hoort daar absoluut bij. Je kunt een keuze maken uit talloze sextoys en andere verwenproducten voor zowel mannen als vrouwen dus je hoeft je echt geen moment te vervelen. Ben je een vrouw en wil je iets nieuws proberen? Wellicht is een dildo echt iets voor jou.

Bekijk onderstaande tips voor stelletjes

Wonen jullie met zijn tweetjes samen? Dan kan het zomaar zo zijn dat je elkaar nu wel achter het behang kan plakken. Geen paniek; zelfs de sterkste relaties staan nu onder hoogspanning in deze vreemde tijden. Stress, onrust en angst zijn geen goede ingrediënten voor intimiteit. Probeer juist de kansen te zien. Jullie hebben nu veel tijd voor elkaar, maak daar optimaal gebruik van! Het is belangrijk om in deze tijd elkaar weer echt te “zien”. Dus trek die joggingbroek uit, doe iets leuks aan en maak jezelf mooi. Je voelt jezelf gelijk een stuk beter wanneer je er verzorgd uitziet en ook je partner zal het zeker waarderen. Wanneer jullie allebei je best hebben gedaan om er weer sexy uit te zien, kan het genieten beginnen. Wees vooral creatief! Verstop bijvoorbeeld lieve briefjes of spannende opdrachten door het huis; bijvoorbeeld de vragen en opdrachten van Truth or Dare. Geef elkaar eens een uitgebreide massage met een heerlijke olie of ga samen in bad. Misschien vind je het wel leuk om juist nu te experimenteren met nieuwe dingen. Verdiep je eens in de wondere wereld van BDSM. Dit kun je zo rustig en voorzichtig aanpakken zoals jullie zelf willen. Gebruik eens een blinddoek, handboeien of een klein zweepje….Ontdek nieuwe kanten van elkaar en geniet!