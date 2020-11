Hoe de online casino industrie groeit in 2020

Vooral de online casino aanbieders profiteren van de sluiting van de fysieke casino’s. Hier gaan we dan ook kijken wat de trends zijn in de online casinowereld in 2020.

Tegenwoordig zijn er veel online casino’s te vinden. Kijken we naar deze casino’s dan kunnen we ook verschillende online trends waarnemen. Wil jij een lijst met online casino’s? Kijk dan naar het King Billy Casino Overzicht van idealecasinos.nl.

1. Vrouwelijke gokkers

Doordat je jezelf moet registreren wanneer je in een online casino een gokje wilt wagen, kunnen aanbieders gemakkelijk de data van gokkers gebruiken om specifieke acties te ondernemen. Tijdens het analyseren van deze data is reeds naar voren gekomen dat er dit jaar verrassend veel vrouwelijke gokkers bij zijn gekomen. Van origine was het online gokken vaak meer aan mannen besteedt. Toch valt het op dat er dit jaar ook veel vrouwen zich aanmelden.

Een trend die hiermee samenhangt is de verschuiving van marketing naar de vrouwelijke gokkers. De huidige marketing omtrent online casino’s is vaak gericht op mannen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de thumbnails van de online tafelspellen als Blackjack, Poker en Roulette. Hier zie je vaak een aantrekkelijke vrouw staan. Aangezien er nu dus meer vrouwelijke gokkers in de online casino’s actief zijn, is de kans aanwezig dat dit binnenkort gaat veranderen.

2. Betalingsmethoden

Ook op het gebied van betalingsmethoden zien we veel ontwikkelingen. Waar veel online aanbieders ervoor kozen om alternatieve betalingsmethoden te hanteren, zijn ook steeds meer aanbieders overgestapt op bijvoorbeeld PayPal. Dit maakt het online gokken voor een grotere markt toegankelijk. Niet alleen is dit dus interessanter voor de online aanbieders, het maakt het voor de speler ook makkelijker om geld over te maken én om uit meerdere verschillende casino’s te kiezen.

3. Sociaal gokken

Nu de COVID-19 pandemie in volle gang is, hebben veel mensen behoefte aan een sociale connectie met andere gokkers. Hierdoor is er sprake van een verschuiving naar meer live-events, worden ook apps steeds populairder en zijn er steeds meer mensen die zich aanmelden om mee te doen in de online casino’s.

De vraag naar live-events neemt hierdoor ook sterk toe. Gokkers willen interactie tijdens het gokken en willen dus ook de beschikking hebben over bijvoorbeeld de chatfunctie. Dit zijn ontwikkelingen waar huidige online casino’s op kunnen inspelen.

4. Online casino’s Nederland

Voor 2021 staan er ook een aantal ontwikkelingen op het programma voor het online casino landschap in Nederland. Medio 2021 wordt er namelijk een wet geïntroduceerd waarbij het mogelijk is voor online casino’s om zich op de Nederlandse markt te begeven. Voordat zij de Nederlandse markt kunnen bestormen, dienen zij zich wel aan strikte wetgeving te houden.

Om deze wetgeving te handhaven, zal de Kansspelautoriteit (KSA) zich gaan bemoeien met deze wetgeving. Zij beoordelen namelijk of de online aanbieders voldoen aan de wetgeving én of zij zich hier ook in de toekomst aan gaan houden. Daarbij mogen zij zich ook als klant voordoen. De drie belangrijkste dingen waar zij zich aan moeten houden is een eerlijke werkwijze wat betreft kansspelen, het op tijd uitbetalen van verdiensten en het stimuleren van informatie over gokverslavingen.

Zoals er te lezen valt zijn er dus verschillende nieuwe ontwikkelingen op de online casinomarkt. Zowel voor de huidige fysieke casino markt als de online casino markt zijn dit kansen waarop ingespeeld kan worden. Zeker de nieuwe wetgeving die online casino’s in Nederland toelaat is een unieke kans voor fysieke casino’s om mee te gaan in het online geweld.