Hoe betaal je veilig online?

INGEZONDEN - Tegenwoordig doen we veel aankopen online. Zo kopen we steeds vaker boodschappen online, maar ook kleding, technologische apparaten en nog veel meer producten worden steeds meer besteld bij een webshop.

Op het internet bestaat de kans echter dat er oplichters op de loer liggen. Hoe weet je of je betaling veilig verloopt en je betaalgegevens niet in verkeerde handen vallen?

SSL-technologie

Wil je weten of een website veilig is? Controleer dan of de site gebruikmaakt van SSL-technologie. Deze technologie versleutelt alle informatie die je deelt met de website. Je hoeft dus niet te vrezen dat je betaalgegevens worden ingekeken door mensen met slechte bedoelingen. Een website die gebruikmaakt van SSL-encryptie kan worden herkend aan het slotje aan het begin van de browserbalk en de “https://” aan het begin van de url.

Zo hoef je je geen zorgen te maken als je bijvoorbeeld online een nieuw paar schoenen koopt. Ook sites waar je geen producten maar diensten koopt, maken gebruik van SSL-versleuteling. Denk aan het afsluiten van een abonnement bij Spotify of Netflix. Ook als je bijvoorbeeld geld stort bij een online casino om een bonus te ontvangen, verloopt dit veilig. Zo kun je zonder problemen spelen met een bonus bij online kansspelaanbieders. Als je daarnaast bijvoorbeeld premium nieuwsartikelen wilt lezen, dan verloopt deze aankoop helemaal veilig dankzij SSL-technologie.

Betalen met veilige betaalmethoden

Je moet niet alleen controleren of een site over SSL-versleuteling beschikt, je maakt ook best gebruik van veilige betaalmethoden. Wij bespreken hieronder de beste opties.

iDEAL

Elke Nederlander is wel bekend met iDEAL. Bij deze betaalmethode zul je afrekenen bij een webwinkel via je eigen bank. Dit is tegenwoordig nog makkelijker dan in het verleden door de mobiele app voor het bankieren. Toch heeft iDEAL ook een groot nadeel. Je moet namelijk meestal vooraf betalen, terwijl je geen aankoopbescherming hebt. Als je te maken hebt met een nep webwinkel die nooit je bestelling verstuurt, dan zul je met iDEAL naar alle waarschijnlijkheid helaas je geld kwijt zijn. Overigens is achteraf betalen met iDEAL inmiddels ook mogelijk. Je kiest dan voor een manier om achteraf te betalen, waarbij je een nota krijgt die je dan kunt betalen met iDEAL.

PayPal

Een ander populair middel om online mee te betalen is PayPal. Deze betaalmethode wordt met name op veilingsites zoals Marktplaats en eBay veel ingezet. PayPal is vergelijkbaar met iDEAL maar er is sprake van één groot verschil. PayPal biedt namelijk wél aankoopbescherming. In dat opzicht is PayPal te vergelijken met creditcards. Als je een product dat je hebt gekocht door te betalen met PayPal niet hebt ontvangen, dan zal het bedrijf ervoor zorgen dat je je geld terugkrijgt. Je moet de claim hiervoor wel zelf indienen. Dit is ook mogelijk als je bestelling beschadigd is.

Klarna

Sommige betaalmethoden bieden je de optie om je aankopen achteraf betalen. Dit kan onder meer met Klarna. Na ontvangst van je bestelling zul je dan binnen 14 dagen moeten betalen. Je zult de factuur van Klarna ontvangen met je bestelling. Het is dan mogelijk om te betalen via een bankoverschrijving, maar je kunt er ook voor kiezen om met iDEAL het geld over te maken. Je doet dit door in te loggen op ‘Mijn Klarna’. De eerste betaaltermijn, wat dus 14 dagen is, kan bovendien verschoven worden naar 10 dagen later.

Creditcards

Nederlanders gebruiken creditcards met name voor het betalen van aankopen bij buitenlandse webshops. Ze hebben een chargeback-regeling, waarbij je in meerdere gevallen beroep op kunt doen. Zo kan dit bijvoorbeeld als een bestelling niet geleverd is, maar ook als het product beschadigd is bij aankomst. De creditcardmaatschappij zal dan het geld terugvorderen bij de verkoper, waarna het teruggegeven wordt aan de kaarthouder. Net als PayPal leggen de creditcardmaatschappijen de bewijslast neer bij de verkoper om hiervoor te zorgen. Bovendien zijn de aankopen die je doet met behulp van een creditcard of PayPal in de meeste gevallen verzekerd tegen diefstal, vermissing en/of beschadiging.