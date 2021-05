Hoe afhankelijk ben jij van je smartphone?

INGEZONDEN - Hoe afhankelijk we in relatief korte tijd van onze smartphones zijn geworden, merken we eigenlijk pas als we ze even niet tot onze beschikking hebben.

Voor een apparaat dat pas sinds net wat langer dan tien jaar gemeengoed is, is de smartphone bijzonder goed ingeburgerd. We vertrouwen er volledig op, en weten ons bijzonder slechte te redden als we even zonder moeten. Valt wel mee, denk je? Waarschijnlijk niet. Kom je even zonder te zitten, bijvoorbeeld doordat de accu leeg is en je hem even niet op kunt laden, of doordat je smartphone kapot is, dan merk je pas hoe afhankelijk we zijn geworden van dit apparaatje, en hoeveel we er eigenlijk iedere dag mee doen.

Ik kijk wel even!

Hoe vaak pak jij er iedere dag uit gewoonte je telefoon even bij? Als je alle keren dat je hem pakt zonder duidelijke reden, maar gewoon omdat je even niks te doen hebt, buiten beschouwing laat, zal het nog steeds een flink aantal keren zijn. Want oh, wat zijn we gaan vertrouwen op dit handige apparaatje. En wat kan hij veel! Het is een wandelende encyclopedie, die je via Google antwoord geeft op al je vragen. Het is je lijflijn, die je helpt om op allerlei verschillende manieren contact te onderhouden met alle mensen die je lief zijn, of die je om een andere reden even moet spreken. Het is je reisplanner, of je navigatiesysteem. Je fotoalbum en je belangrijkste nieuwsbron.

Hoe afhankelijk je bent van je smartphone, merk je eigenlijk pas als je hem niet tot je beschikking hebt. Als je hem kwijt bent geraakt, of als hij plotseling kapot is gegaan. Een dag zonder smartphone laat je zien hoe vaak je hem op een dag eigenlijk gebruikt; deels uit tijdverdrijf, deels omdat je hem echt nodig hebt. Pas dan merk je dat je opeens geen andere manier meer hebt om iemand te laten weten dat je wat later bent op een afspraak. Dat je geen idee hebt van wat er in de wereld gebeurt. Je geen zicht meer hebt op je agenda, en ook geen navigatiesysteem meer hebt in je auto.

Nooit meer zonder!

Heb je dit een keertje meegemaakt, dan wil je dat waarschijnlijk liever niet nog een keer ervaren. En dus is het zaak om een belangrijke oorzaak, het kapotgaan van je smartphone, te voorkomen. Vaak gaan smartphones kapot door ons eigen toedoen. We laten hem vallen, bijvoorbeeld, al dan niet op een harde vloer of in de toiletpot. Of we stoppen hem in onze tas of broekzak, samen met onze sleutels, met alle krassen en schade van dien. Niet voor niets zijn er zoveel telefoon accessoires die erop gericht zijn om schade die hierdoor kan ontstaan tegen te gaan.

